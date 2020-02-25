İskender GÜNGÖR, DHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 13:02,
Türk spor kulübüne saldırı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaleti’ne bağlı Wesel kentinde, Wesel Anadolu Spor Kulübü binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı, sadece maddi hasar olduğu bildirildi.
KULÜP Başkanı Cihan Sarıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Wesel Anadolu Spor Kulübü’ne haince zarar verme amacıyla saldırı yapılmıştır. Komşu Alman spor kulübüne hiçbir zarar verilmemiştir, iki kulüp arası sadece 10 metredir. Aşırılık, Almanya’da artık gelenek olmaya başladı. Üzücü ve vahim bir durum ifadelerini kullandı. Polis, saldırganları arıyor.
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