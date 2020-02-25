Türk spor kulübüne saldırı

KULÜP Başkanı Cihan Sarıca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Wesel Anadolu Spor Kulübü’ne haince zarar verme amacıyla saldırı yapılmıştır. Komşu Alman spor kulübüne hiçbir zarar verilmemiştir, iki kulüp arası sadece 10 metredir. Aşırılık, Almanya’da artık gelenek olmaya başladı. Üzücü ve vahim bir durum ifadelerini kullandı. Polis, saldırganları arıyor.