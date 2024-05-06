Merkel politikasına dönülmeli

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CDU’nun başkent Berlin’de bugün öğleden önce başlayan ve 3 gün sürecek olan kurultay öncesi Welt TV’ye açıklamalarda bulunan Merz, “Burada bir hilafet devleti isteyenlere, şeriatı bizim yasalarımızdan daha önemli bulanlara Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yer yoktur. Alman vatandaşlıkları olmayıp da, böyle düşünenlere hiçbir zaman Alman vatandaşlığı verilmemelidir” dedi. Almanya’da aşırı sağcıların yıllarca ciddiye alınmadığını ve aşırı sağa karşı mücadelenin ihmal edilip çok sayıda kurban verildiğini belirtirken, radikallere karşı her şeyin açık bir şekilde tartışılmasını istedi. Friedrich Merz, “Bir gün üstesinden gelemeyeceğimiz, kontrol altına alamayacağımız toplumsal politik bir gelişmeyi acaba küçümsüyor muyuz? Bu konu üzerinde de konuşmalıyız” açıklamasında bulundu.

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‘KABUL EDİLEMEZ’

Merz, kurultayın açılış konuşmasında da benzer açıklamalarda bulundu. “Almanya’da hilafet devleti istenmesi kabul edilemez. Federal hükümeti, özellikle de Federal İçişleri Bakanı’nı bu örgütlerin ve şahısların üzerine kararlı bir şekilde gidip hesap sormaya çağırıyorum” derken, Almanya’da geçerli yasalara riayet etmeyen, Almanya’nın değerlerine saygı göstermeyen ve barış içinde yaşamı tehlikeye sokan radikallerin öncülüğünü yapanlara dönük olarak daha önceki yapılan hataların yapılmaması gerektiğini söyledi.

GELECEĞİ BİRLİKTE KAZANMAK

CDU’nun başkent Berlin’de düzenlenen 36. Kongresi’ne Almanya’nın CDU’lu eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Federal Meclis eski Başkanı Rita Süssmuth ve Federal İçişleri eski Bakanı Thomas de Maiziere başta olmak olmak üzere birçok eski Hıristiyan Demokrat politikacı katılırken, partinin yıllarca genel başkanlığını da yapan Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, davetli olduğu halde yine katılmadı. Kurultayın selamlama konuşmasını CDU’lu Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner yaptı. Wegner, “Berlin’in başkent olması ve Berlin’i CDU’nun yönetmesi iyidir” derken, CDU’nun yeniden Almanya’yı yönetecek güce sahip olduğunu söyledi. “SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan Trafik Lambası Koalisyonu bitti. CDU yeniden iktidarı devralıp sorumluluk üstlenmeli” dedi. Daha sonra kürsüye gelen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, iktidara yeniden talip olduklarını söyledi. Merz, Alman Anayasası’nın Almanya ve Almanlar için, toplum için bir şans ve armağan olduğunun altını çizerken, “Almanya Federal Cumhuriyeti’nin 75 yıllık tarihinde CDU 50 yıl iktidarda görev aldı. Başka hiçbir parti bu kadar uzun süre iktidarda olmadı. Biz 13 ve 7 yıl olmak üzere iki kez muhalefetteydik. Şimdi bu muhalefet süresini yarıya indirip tekrar iktidarda olmak istiyoruz. 4 yıl ampul (SPD, Yeşiller, FDP koalisyonu) kafi” dedi.

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‘ORTAYI KAZANMA POLİTASI TAM BİR BAŞARIYDI’

CDU’lu Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther’in kurultay öncesi verdiği demeçlerde Merkel dönemi politikasına dönülmesi ve Yeşiller’le koalisyon oluşturulması yönündeki açıklamaları kafaları karıştırdı. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Yeşiller’le iş birliği düşünmediklerini açıklarken, Günther’in Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV), kendilerinin de Schleswig-Holstein’da Yeşiller’le başarılı ve uyumlu bir şekilde ortaklık ettiklerini, federal düzeyde de böyle bir koalisyonun mümkün olduğunu söylemesi, bazı CDU’lular tarafından tepkiyle karşılandı. Daniel Günther’in “Yeşiller’in politikasından memnun olmayan ve parti değiştşrmeyi düşünen birçok insan var. Bu insanları kazanmak için Almanya’nın CDU’lu eski Başbakanı Angela Merkel’in politikasına geri dönmeliyiz. Merkel’in ‘ortayı kazanma’ politikası tam bir başarıydı” şeklindeki açıklaması da kafaları karıştırdı. Özellikle CDU Gençlik Teşkilatı ‘Genç Birlik’ (Junge Union) Başkanı Johannes Winkel, “Senin şimdiye kadar dünde kalmış, geriye dönük düşünen bir politikacı olduğunu hiç düşünmemiştim” diyerek Günther’in bu yöndeki açıklamalarına tepki gösterdi.