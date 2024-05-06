Londra’da nefesleri kesti!

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KONSER organizasyonunu Red Events UK adına Nevzat Özdemir üstlendi. Dj Deniz, her türden müzikle seyircileri ısıttıktan sonra, sahneyi Hadise’ye bıraktı. Heyecanlı bir tezahüratın ardından açık gri renkli göz alıcı parlak taşlı elbisesiyle sahneye çıkan Hadise, geceye, ‘Feryat’ şarkısı ve nefes kesici bir grup dans koreografisiyle başladı. Hadise, ‘Mesajımı almıştır o’ şarkısında erkek dansçılarla ‘samba’ ve ‘salsa’ yaptı; ‘Prenses’ şarkısını beyaz yelpazeli egzotik dansçılarla seslendirdi; ‘Deli Oğlan’ şarkısına ise yan solistler renk kattı. Dört şarkılı girişgâhının ardından Hadise tezahüratlara cevaben; “Hoş geldiniz, mutlu musunuz?, aşık mısınız?” sorularıyla seyircilerin nabzını ölçtü. “Aşık var mı aranızda”, sorusuna güçlü bir “Evet” duyunca, “Vay be, bir tek ben aşık olamamışım” diyerek, ‘Neredesin aşkım’ şarkısına giriş yaptı.

‘Hay Hay’, ‘Superman’ eserlerinin ardından, sanatçı, ‘Stir Me Up’ şarkısında dansçılarıyla birlikte çekici motifler sergiledi. Konser sonuna yaklaşırken, ‘Düm Tek Tek’ şarkısıyla Hadise, 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’ndaki Türkiye’yi temsil ettiği performansı hatırlattı. “Bir daha! Bir daha!” tezahüratlarının ardından Hadise, “Sizi mi kıracağım” diyerek, yeniden ‘Sıfır Tolerans’ şarkısını seslendirdi. Konserin bittiğini düşünerek yerinden kalkmaya başlayan seyircileri gören Hadise, “Size en büyük sürprizimi en sona bıraktım, pastanın üzerine vişne koyar misali” diyerek sahneye şarkıcı Murda’yı davet etti. Büyük bir şaşkınlığa uğrayan seyirciler heyecandan ayağa kalkarak, Hadise ve Murda’nin düet yaptıkları ‘Sen dönene kadar’ ve ‘İmdat’ şarkılarını zevkle dinlediler. Bu iki şarkının ardından “Murda gibi bir kralın yanına Hadise gibi bir kraliçe yakışır, artık sahneyi Murda’ya bırakıyorum” diyen Hadise sahneden ayrılırken, Murda ‘Rarrii’ şarkısını kendi başına seslendirip, konserin son noktayı koydu.