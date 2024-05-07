‘Cesaret oyunu’ hayatına mal olacaktı

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ÖĞRENCİLER arasında sosyal medyada dolaşan ‘cesaret yarışı’ meydan okuması, kendilerinin ne kadar cesur olduğunu göstermek isteyenlerin bayılana kadar kendilerini boğdurmasını ve bu anı cep telefonu ile kaydedip internette yayınlamasını içeriyordu. Olay, Kreuzberg’deki Hunsrück Okulu’nda 5. ve 6. sınıflardan bir erkek ve bir kız öğrencinin, diğer bir kız öğrenciyi bayıltana kadar boğmasıyla gerçekleşti. Kızlardan birinin denemesi kötü gitti ve bayılarak yere yığıldı. Diğer çocuklar da destek isteyip ona yardım etmek yerine, onu tenha bir yere sürüklediler ve baygın kıza su döküp ayıltmaya çalıştılar. Büyüklerden yardım almak isteyen diğer bir öğrenci de engellendi ve tehdit edildi. Okul çıkışında yaşanan olay sırasında öğrencilerin paniğini gören bir veli, öğretmenlere haber verdi ve ambulans çağırdı.

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‘FİZİKSEL HASARA UĞRAMAMI BİR MUCİZE’

Olayın ortaya çıkmasından sonra okul idaresi e-mail’le velileri haberdar ederek uyardı. Okul müdiresi Ines Dohnke velilere gönderdiği e-mail’de “Kızlardan birinin denemesi kötü gitti ve bayılarak yere yığıldı. Diğer çocuklar da destek isteyip ona yardım etmek yerine, onu tenha bir yere sürüklediler ve baygın kıza su döküp ayıltmaya çalıştılar. Kızın yardım almadan kalıcı bir fiziksel hasara uğramamış olması bir mucize” dedi. Olaya karışan iki fail öğrenci okuldan uzaklaştırıldı. Okul yönetimi ayrıca, çocukların henüz ceza yaşına gelmemiş olmasına rağmen, adam yaralama ve yardımı engelleme suçlarından suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bu olay, internetteki tehlikeli oyunların ve sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.