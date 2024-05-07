Helmut Kohl’ün torunu CDU parti yönetiminde: Trafik ışıkları gitmeli

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VOLKMANN adaylık konuşmasında, yönetim kurulunun bir üyesi olarak gençlerin çıkarlarına odaklanmak istediğini söyledi. Volkmann, vefat eden büyükbabasından bahsetmedi ve onun ismiyle kendisine siyasi bir kazanım sağlamak istemediğinin mesajını verdi. Hararetli bir konuşma yapan Volkmann, iktidara yüklendi ve “Trafik ışıklarının esrar dışında, benim kuşağıma sunabileceği hiçbir şey yok. İşte bu yüzden trafik ışıkları gitmeli” dedi. Volkmann, CDU yönetiminin gençlerin geleceğe yeniden umutla bakabilmeleri için rotayı belirlemesi gerektiğini kaydetti. Kurultay öncesinde Spiegel’e demeç veren Volkmann, aile geçmişiyle değil başarılarıyla değerlendirilmek istediğini söylemişti. Volkmann, “Büyükbabamın isminden olumlu bir şey almıyorum ama olumsuz bir şey de istemiyorum” dedi. Volkmann hali hazırda Avrupa Parlamentosu’nda CDU milletvekili Sven Simon’un ofisinde görev alıyor.

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