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Helmut Kohl’ün torunu CDU parti yönetiminde: Trafik ışıkları gitmeli

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#Helmut Kohl’Ün Torunu#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Helmut Kohl’ün torunu CDU parti yönetiminde: Trafik ışıkları gitmeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 11:35

Almanya’da 16 yıla yakın bir süre iktidarda kalan Helmut Kohl’ün torunu Johannes Volkmann, dedesinin uzun süre genel başkanlığı yaptığı partide CDU Merkez Yönetim Kurulu üyesinde seçildi. Berlin’de yapılan parti kurultayında yönetim kuruluna adaylığını açıklayan 27 yaşındaki Volkmann, geçerli oyların yüzde 70.1’ini aldı. Volkmann, en genç parti yönetim kurulu üyesi oldu.

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VOLKMANN adaylık konuşmasında, yönetim kurulunun bir üyesi olarak gençlerin çıkarlarına odaklanmak istediğini söyledi. Volkmann, vefat eden büyükbabasından bahsetmedi ve onun ismiyle kendisine siyasi bir kazanım sağlamak istemediğinin mesajını verdi. Hararetli bir konuşma yapan Volkmann, iktidara yüklendi ve “Trafik ışıklarının esrar dışında, benim kuşağıma sunabileceği hiçbir şey yok. İşte bu yüzden trafik ışıkları gitmeli” dedi. Volkmann, CDU yönetiminin gençlerin geleceğe yeniden umutla bakabilmeleri için rotayı belirlemesi gerektiğini kaydetti. Kurultay öncesinde Spiegel’e demeç veren Volkmann, aile geçmişiyle değil başarılarıyla değerlendirilmek istediğini söylemişti. Volkmann, “Büyükbabamın isminden olumlu bir şey almıyorum ama olumsuz bir şey de istemiyorum” dedi. Volkmann hali hazırda Avrupa Parlamentosu’nda CDU milletvekili Sven Simon’un ofisinde görev alıyor.

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Helmut Kohl’ün torunu CDU parti yönetiminde: Trafik ışıkları gitmeli

 

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#Helmut Kohl’Ün Torunu#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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