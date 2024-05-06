Eğitim Ataşesi Prof. Değirmendereli’ye ziyaret!

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ALMANYA’nın Württemberg bölgesinin eğitim, katılım, kültür konularında en güçlü kurumları arasında yer alan Württemberg Veli Birlikleri Dernekleri Federasyonu’nun yeni yönetimi, görevine kısa bir süre önce başlayan Stuttgart Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Ali Değirmendereli’yi makamında ziyaret etti. Uzun ve verimli geçen ziyarette bölgede yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar ataşelik, öğretmen, dernek, veli bağlamındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuşuldu. Eğitim Ataşesi Prof. Değirmendereli, bölgedeki veli dernekleri ve federasyonun fedakarca yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini söyledi. Görevi boyunca eğitim alanındaki çalışmaları, dernekleri, cemiyetleri ve federasyonu destekleyerek başarılı çalışmalara imza atacaklarını da vurguladı. Prof. Ali Değirmendereli ayrıca Türkçe derslerine ilginin arttırılması için çok yoğun bir çaba içinde olduklarının da altını çizdi.

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KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK

Federasyon Başkanı Güner Öztel de, Württemberg’deki her aileye ve çocuklarımıza ulaşmak için derneklerle daha fazla temas kurulacağını, eğitim alanındaki hakların elde edinilmesi için bakanlıklarla da daha sıkı iş birliği yapacaklarını söyledi. Gençlik ve tecrübenin buluştuğu yeni yönetimin uyumundan bahseden Başkan Öztel, “Bu uyum bizi heyecanlandırıyor” derken, Federasyon Başkan Yardımcısı Güven Toymaz, yeni dönemde dil çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat çalışmalarına da ağırlık vereceklerini belirtti. Evlatlarımızın saklı kabiliyetlerini ortaya çıkarmak, kişilik gelişimlerine katkı sunarak, Türk toplumunun en yukarılarda olması adına katkı sunmak için master projelerin hazır olduğunu da söyledi. Ziyarette bulunan Würtemberg yönetiminde yer alan ikinci başkan yardımcısı Nurcan Mengüç (Bodensee), yönetim kurulu üyeleri Amina Korkmaz, Gökmen Korkmaz (Backnang), Kürşat Gür (Reutlingen) ve Tuncay Çolak (Ulm) görüşlerini ve önerilerini sunarak toplantıya önemli katkı sundular.