Üniversite avlusunu işgal ettiler

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‘Berlin Öğrenci Koalisyonu’ adlı grup, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını protesto etti. Instagram üzerinden açıklama yapan öğrenciler, “Filistin halkıyla dayanışma içinde olan biz Berlinli öğrenciler, Freie Üniversitesi’nde kampımızı kurduk” dedi. Rektörlük ise eylemlerin sona ermesi için çağrıda bulundu ve polisi aradı. Cuma günü de Berlin Humboldt Üniversitesinde aktivistler Filistin’e destek gösterisi yapmıştı. Polis, yaklaşık 150 kişilik öğrenci grubunun habersiz bir şekilde miting için toplanması üzerine öğrencileri dağıtmıştı. İki haftayı aşkın süredir ABD’deki birçok üniversitede İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonuna karşı protestolar düzenleniyor.