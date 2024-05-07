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Üniversite avlusunu işgal ettiler

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#Berlin Öğrenci Koalisyonu#AVRUPADAN HABER#Freie Üniversitesi
Üniversite avlusunu işgal ettiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 14:32

Filistin yanlısı aktivistler Berlin’deki Freie Üniversitesi’nin avlusunu işgal etti. Eyleme yaklaşık 80 ila 100 kişi katıldı.

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Berlin Öğrenci Koalisyonu’ adlı grup, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını protesto etti. Instagram üzerinden açıklama yapan öğrenciler, “Filistin halkıyla dayanışma içinde olan biz Berlinli öğrenciler, Freie Üniversitesi’nde kampımızı kurduk” dedi. Rektörlük ise eylemlerin sona ermesi için çağrıda bulundu ve polisi aradı. Cuma günü de Berlin Humboldt Üniversitesinde aktivistler Filistin’e destek gösterisi yapmıştı. Polis, yaklaşık 150 kişilik öğrenci grubunun habersiz bir şekilde miting için toplanması üzerine öğrencileri dağıtmıştı. İki haftayı aşkın süredir ABD’deki birçok üniversitede İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonuna karşı protestolar düzenleniyor.

Üniversite avlusunu işgal ettiler

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#Berlin Öğrenci Koalisyonu#AVRUPADAN HABER#Freie Üniversitesi

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