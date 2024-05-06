Şiddete karşı ortak bildiri

Haberin Devamı

ALMANYA’da politikacılara yönelik saldırıların artması, farklı görüşteki partileri bir araya getirdi. Saksonya eyaletinin başkenti Dresden’de SPD’li Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayı Matthias Ecke’nin seçim afişleri asarken 4 geç tarafından hastanelik edilinceye kadar dövülmesine tepki ve kınamalar devam ederken, politikacılara daha iyi koruma sağlanması için ortak bir bildiri imzalandı. Saldırının gerçekleştiği ‘Striesener Caddesi’nin isminin verildiği ‘Buraya kadar, daha ileri değil’ başlıklı ‘Striesener Bildirisi’, farklı görüşlerde olan Alman politikacıları bir araya getirdi. Bildiriye, SPD Eş Başkanları Saskia Esken ile Lars Klingbeil, Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang, Sol Parti Eş Başkanları Janine Wissler ile Martin Schierdewan, Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow (Sol Parti), CDU’lu Marco Wanderwitz, FDP Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Konstantin Kuhe’nin de aralarında bulunduğu 100’den fazla siyasetçi imza attı. Sağ popülist Almanya için Alternatif’li (AfD) politikacıların imza atmadıkları, girişimi başlatanların da AfD’lilerin imza atmalarını istemedikleri de açıklandı.

Kamuda siyasi angajman gösteren insanlara yönelik saldırı ve şiddetin artmasının tedirgin edici olduğu, bunu kabullenmenin kesinlikle mümkün olmadığı vurgulanan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Bizi politik içerik olarak birbirimize bağlayan çok şey yok. Hatta bazen hiçbir şey yok. Renk olarak farklıyız ama bu konuda biriz ve tam hemfikiriz. İşte o nedenle de ‘Buraya kadar, daha ileri değil’ diyoruz. Matthias Ecke’ye atılan tokat, şamar, hepimize atılan şamardır, demokrasiye atılan şamardır. Demokrasi düşmanlarının demokrasi sevdalarını sokaklardan kovmalarına kesinlikle göz yumulmayacak. Biz yumruklarla değil, kelimelerle doğru yol için mücadele veriyoruz. Bu yolda ilerlemeye de devam etmeye kararlıyız.”Politikacılara yönelik saldırılar Dresden, Hamburg ve başkent Berlin’de protesto edildi. Dresden’de düzenlenen gösteriye 2 binden fazla kişi katıldı. “Kin yerine kalp” sloganıyla düzenlenen gösteriye, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin Göring-Eckardt (Yeşiller), SPD Eş Başkanı Saskia Esken, Saksonya İçişleri Bakanı Armin Schuster, Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth da katıldı. Burada yapılan konuşmalarda aşırı sağcı saldırılar kınanırken, şiddete kesinlikle göz yumulmayacağı vurgulandı. Katrin Göring-Eckardt, “Doğu Almanya, 1989 yılında demokrasiyi mücadeleyle kazandı. Demokrasimize hep birlikte sahip çıkalım” dedi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye de binden fazla kişi katıldı. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, “Politikacılara saldırı, demokrasiye saldırıdır” derken, demokrasi düşmanlarına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Klingbeil, aynı zamanda saldırganların hak ettikleri en yüksek cezalara çarptırılmalarını da istedi. Hamburg’da düzenlenen gösteride de “Almanya gibi özgürlükçü demokratik hukuk devletinde bu ve benzer saldırılar kesinlikle kabul edilemez” görüşü vurgulandı.