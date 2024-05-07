Keman virtÃ¼Ã¶zÃ¼ Orhan AhÄ±skal AEV MÃ¼nihâ€™te â€˜MÃ¼ziÄŸin Sihirli DÃ¼nyasÄ±â€™nÄ±â€™ baÅŸlattÄ±

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MÃœNÄ°H BaÅŸkonsolosu SÃ¼alp ErdoÄŸan da AEVâ€™nin etkinliÄŸini izleyenler arasÄ±nda yer aldÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± AEV Proje MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. TÃ¼lin GÃ¼venÃ§-MecilioÄŸlu yaptÄ±. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerinde ve uluslararasÄ± yarÄ±ÅŸmalarda Ã¶dÃ¼ller kazanan Orhan AhÄ±skal, birbirinden gÃ¼zel eserleri icra ederek katÄ±lÄ±mcÄ±lara AhÄ±skalâ€™Ä±n MÄ±zÄ±ka-i HÃ¼mayunâ€™dan baÅŸlayarak TÃ¼rk mÃ¼zik tarihi hakkÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± engin bilgisi ve katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n da iÅŸtirak ettiÄŸi mÃ¼zik sohbeti ilgiyle dinlendi.

â€˜MÃœKEMMEL ESERLERÄ° DÄ°NLEMEK BÄ°R AYRICALIKTIâ€™

BaÅŸkonsolos SÃ¼alp ErdoÄŸan, â€œMÄ±zaka-i HÃ¼mayundan, Riyaset-i Cumhur OrkestrasÄ±na, TÃ¼rk BeÅŸlerinden klasik batÄ± mÃ¼ziÄŸine uzanan tarih, sanat ve sohbet dolu ufuk aÃ§Ä±cÄ± bir programdÄ±. SayÄ±n AhÄ±skalâ€™Ä±n, katÄ±lÄ±mcÄ±larla karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸime aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi programÄ±nda, mÃ¼kemmel ÅŸekilde icra ettiÄŸi eserleri dinlemek de bir ayrÄ±calÄ±ktÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir beÄŸeniyle takip ettiÄŸi etkinlikte mÃ¼zik alanÄ±ndaki derin bilgilerini bizlerle paylaÅŸan deÄŸerli keman virtÃ¼Ã¶zÃ¼mÃ¼z Prof. Dr. Orhan AhÄ±skalâ€™a mÃ¼teÅŸekkiriz. MÃ¼nih YabancÄ± Veliler DerneÄŸi Proje MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SayÄ±n TÃ¼lin GÃ¼venÃ§ MecilioÄŸlu ve SayÄ±n Aynur Ãœnal baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m dernek Ã¼yelerine davetleri ve bu etkinliÄŸin dÃ¼zenlemesindeki emekleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eder, benzer etkinliklerin devamÄ±nÄ± temenni ederizâ€™â€™ dedi. YoÄŸun istek Ã¼zerine, SayÄ±n AhÄ±skal, ayda bir AEV MÃ¼nihâ€™te â€˜MÃ¼ziÄŸin Sihirli DÃ¼nyasÄ±-MÃ¼ziÄŸin ABCâ€™siâ€™ adlÄ± sÃ¶yleÅŸilere ve mÃ¼zik dinletilerine devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

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