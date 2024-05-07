Berlin-Spandau’da mafya filmlerine taş çıkaracak bir cinayet!

Haberin Devamı

POLİS akşam üzeri aldığı ihbarla olay yerine geldi. Silahlı çatışma olma ihtimaline karşı özel tim de olay yerine sevk edildi. Mahalle sakinleri en az iki el silah sesi duyduklarını belirtti. Kurbanın ayrıca bıçaklandığı da belirtirlerken hastaneye kaldırılırken ambulansta öldüğü kaydedildi. Ölen kişinin kimliği henüz bilinmiyor. Olay yerinin etrafına yaklaşık 150 metrelik bir çember çekildi ve bir bölge sakini operasyon nedeniyle kısa bir süre evinde kalmak zorunda kaldı.

‘SAYGI, TAKDİR VE GÜÇ KAZANMAK İÇİN...’

Polis sendikası (GdP) olayı bir ‘infaz’ olarak nitelendirdi ve failleri organize suç örgütüne dahil etti. GdP Berlin şubesi sözcüsü Benjamin Jendro, “Bugün Spandau’da gerçekleşen bu aleni infaz bize organize suç dünyasındaki insanların neler yapabileceğini gösteriyor” dedi. Jendro son haftalarda Spandau bölgesinde karşıt aşiretlerin üyeleri arasındaki çatışmalarda artış olduğunu ifade etti. Jendro, “Bu bölgelerde saygı, takdir ve güç kazanmak için her şeyi yapmaya hazır insanlar var” diye konuştu. Davayı 6. Cinayet Masası devraldı ve görgü tanıklarını sorgulamaya başladı.