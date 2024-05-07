Atatürk’ün sevdiği şarkılar Londra’da yankılandı!

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İNGİLTERE’de ‘Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerle Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Konserleri’nin ikincisi Londra’da gerçekleştirildi. Bu bağlamda İngiltere tarihinde ilk kez şef Suat Sancar yönetimindeki Londra, Birmingham ve Manchester Türk Sanat Müziği Koroları (TSM) birlikte konser verdi. Sancar yönetimindeki muhteşem konser, Southgate bölgesindeki St. Andrew’s Kilisesi salonunda yapıldı. Sunuculuğunu Günay Measey’in yaptığı konserin konuk sanatçısı Bulgaristan’dan gelen, Suat Sancar’ın E.Ü. Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’ndan arkadaşı Rumelili Fahri Nur oldu. Günay Measey ile birlikte Korolar Başkan Yardımcısı Victoria Sancar da protokol ve sanatsever dinleyicilere İngilizce selamlama yaptı. Konserde üst düzey protokol ve seçkin konuklar yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Londra Konsolosu Namık Cafer, Azerbaycan Londra Büyükelçiliğini temsilen Elçi yardımcısı Rasim Mammadov ve Azerbaycan Konsolosu Kamal Binyetli, Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcan ve bir çok dernek ve başkanları katılım sağladı. Suat Sancar tarafından kurulan, yaklaşık 20 yıldır faaliyetlerini sürdüren Londra Türk Sanat Müziği Korosu’na bağlı, Birmingham ve Manchester TSM Koroları tarihi bir konsere imza attı.

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ENGELLİLER SES YARIŞMASI BİRİNCİSİ

Şef Suat Sancar yönetiminde titizlikle hazırlanan koroların ortak konseri, seyircilerin büyük hayranlığını kazandı. Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan repertuvarı başarıyla seslendiren koroların solistleri; Tuğçe Bıçakçı, Begüm Canan Yıldız, Müge Stubbert, Ebru Tez, Bahar Çaylak, Sumru Whitehorn, Emre Gökyiğit, Gamze Özkök, Halil Lale, Nurettin Çıraklı ve geçen yılın ‘Engelliler Ses Yarışması’ birincisi Nesli Arı birbirinden güzel eserleri yorumladılar. Konuk Sanatçı Fahri Nur, üç güzel eserle programa katıldı. Anonim bir eser ‘Kerimem’, kendi besteleri olan ‘Canım Rodoplar’ ve ‘Şanlı Tuna’ şarkılarını seslendirdi. Şef Suat Sancar’ın bölümünde seslendirdiği ilk eser Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitlerine’ kasidesi, salonda büyük bir duygusallık ve hüzünle dinlendi. İkinci eserde Atatürk’ün sevdiği şarkılardan olan ‘Bir Fırtına Tuttu Bizi’ eserini, öğrencisi Brunel Üniversitesi Müzik bölūmü mezunu Beste Cıkcık ile seslendirdi. Şef Suat Sancar’ın icrası geceye damgasını vuran özel bir bölüm oldu.

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PLAKETLER VERİLDİ

Gecenin sonunda konuk sanatçı Fahri Nur’a plaketini Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş verdi, Ertaş; ilk görev yerinin Bulgaristan olduğunu ifade ederek, konuk sanatçının ‘Canım Rodoplar’ eserine atıfta bulundu ve büyük bir ilgiyle izlediğini ifade etti. Gecede Londra Atatürk Okulları’nın kurucusu Türker Çakıcı’ya verilmek üzere, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü, KKTC Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin takdim etti. Ödülü Çakıcı adına, okul idarecisi Zeliş Özakınsel aldı. Konserin ana sponsoru Meto Print’e, Azerbaycan Elçi Yardımcısı Rasim Mammadov takdim etti. Şef Suat Sancar konserin basın sponsoru, Turkish Press UK imtiyaz sahibi İsmail Karakaş’a plaketini teşekkürleriyle takdim etti. Sırasıyla diğer sponsorlar, Chic 2 Chic, Women Inspire Women, Joice Cafe, Laz Restaurant sahiplerine ayrı ayrı plaketleri takdim edildi.

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‘HARCANAN EMEK ÇOK KIYMETLİ’

Konsere katılan Büyükelçi Ertaş yaptığı konuşmada, “Yüzlerce yıllık geçmişi olan ve milletimizin sevincini, üzüntüsünü, duygularını nesilden nesile aktaran Türk sanat müziği mirasımızı Birleşik Krallık’ta yaşatmaya çalışan tüm gönüllülere ve koro şefi Sayın Suat Sancar’a teşekkür ediyorum. Kültürümüzün yaşatılması için vatandaşlarımızın harcadığı emek çok kıymetli” dedi.





‘ÜÇ DEVLET BİR MİLLET’

İngiltere’de kültür ve sanat elçiliği yapan ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından taltif ve teşekkürler ile onurlandırılan sanatçı Suat Sancar yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kültür ve sanatımızın İngiltere’ de yaşatılıp yaygınlaştırılması adına yaklaşık 20 yıldır faaliyetlerini sürdüren Londra TSM Koromuz, birçok başarılı konsere imza atmıştır. Bünyemize bağlı Birmingham ve Manchester korolarımızla birlikte bugün ‘Üç Devlet Bir Millet’ şiarı ile devlet bayraklarımızın altında cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri hep birlikte seslendirdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun.”

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‘HOŞ GELİŞLER OLA, MUSTAFA KEMAL PAŞA’

Konserin sonunda Sancar koronun içerisine, TC Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, eşi Sevcan Ertaş’ı, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Azerbaycan Elçi Yardımcısı Rasim Mammadov ve Konsolos Kamal Binyetli, Leicester Türk Dernekleri Başkanı Murat Şükrü Acar, İngiltere Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi, Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcan, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Şükrü Acar, Business Management İşadamları Derneği Başkan Yardımcısı Bilal Gür, Türk Birliği Başkanı Mehmet Paköz, Musiad UK Başkanı Murat Bingöl, Limasollular Derneği Başkanı Arife Redvan, Kanal T Londra temsilcisi Duygu Tağmaç, Global Businnes Management temsilcisi Bilal Gür’ü hep birlikte sahneye alarak tüm konuklarla birlikte; Azerbaycanlı Bestekar Mehmet Türkel’in ‘Hoş Gelişler Ola, Mustafa Kemal Paşa’ marşını tüm seyircilerle birlikte, coşkuyla seslendirdiler.

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