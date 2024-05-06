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Pforzheim’da da gecikmeli de olsa 23 Nisan coşkusu!

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#Almanya#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#AVRUPADAN HABERLER
Pforzheim’da da gecikmeli de olsa 23 Nisan coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 11:22

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pforzheim’da da gecikmeli de olsa büyük bir coşkuyla kutlandı.

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KUTLAMAYA T.C. Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, eşi ve kızı, Pforzheim Belediye Başkanı Peter Boch eşi ve üç çocuğu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Çocukların ön planda olduğu kutlamada, şiirler okundu, Karagöz- Hacivat, maskot, orta oyunu ve kukla gösterileri, yarışma, yüz boyama, Mickey Mause, tombala gibi etkinlikler yapıldı. Pforzheim ve Çevresi Türk Veliler Derneği’nin düzenlediği 23 Nisan kutlamaları Pforzheim Belediyesi meydanında başladı. Türk Veliler Derneği çocuklara Türk bayraklı ve Atatürk resimli pelerinler, Türk bayrağı, Atatürk rozeti dağıttı. Türkçe ve Türk Dili öğretmenlerin hazırladığı‚ ‘Veda Türkiyem’ şarkısını hep beraber söylediler. Belediye önünden salona kadar Pforzheim sokaklarında Türk bayrağını sallayarak yürüyen çocuklara Başkonsolos Sezgin de eşlik etti. Sırasıyla dernek adına Emre Nazlı, Belediye Başkanı Peter Boch ve Başkonsolos Mahmut Niyazi Sezgin birer konuşma yaptı. Her saati ayrı bir etkinlik ile dolu olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının finali ise çocukların ve gençlerin çok sevdiği Muhabbet’in konseriyle son buldu.

Pforzheim’da da gecikmeli de olsa 23 Nisan coşkusu

Pforzheim’da da gecikmeli de olsa 23 Nisan coşkusu

Pforzheim’da da gecikmeli de olsa 23 Nisan coşkusu

Pforzheim’da da gecikmeli de olsa 23 Nisan coşkusu

Pforzheim’da da gecikmeli de olsa 23 Nisan coşkusu

Pforzheim’da da gecikmeli de olsa 23 Nisan coşkusu

Pforzheim’da da gecikmeli de olsa 23 Nisan coşkusu

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#Almanya#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#AVRUPADAN HABERLER

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