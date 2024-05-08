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BAŞKENT Berlin’de göçmen kökenlilerin yoğun olduğu Neukölln kesimindeki dev bir otelin dev salonunda düzenlenen 36. kurultaya 1001 delege katıldı.2003-2010 yıllarında Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı, 2010-2012 yıllarında Almanya Cumhurbaşkanı olarak görev yapan eski CDU’lu Christian Wulff oradaydı.1988-1998 yıllarında Federal Meclis Başkanı olan CDU’lu Rita Süssmuth oradaydı.2005-2017 yıllarında Federal Meclis Başkanlığı yapan CDU’lu Norbert Lammert oradaydı.2009-2011, 2013-2018 yıllarında Federal İçişleri Bakanı, 2011-2013 yıllarında Federal Savunma Bakanı olarak görev yapan CDU’lu Thomas de Maiziere oradaydı.CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda (MKYK) yıllarca görev almış birçok ‘emekli politikacı’ da oradaydı.Gözler CDU’nun eski Genel Başkanı Angela Merkel’i aradı...Gözler Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’i aradı...Merkel yoktu...Angela Merkel, Nisan 2000’den Aralık 2018’e kadar CDU’ya Genel Başkan olarak yön verdi.Angela Merkel, 2005-2021 yıllarında aralıksız olarak 16 yıl boyunca Almanya Başbakanı olarak görev yaptı.Angela Merkel ‘ilklerin kadınıdır’...Angela Merkel, CDU’nun ilk kadın Genel Başkanı idi.Angela Merkel, Almanya’nın ilk kadın Başbakanı’ydı.Angela Merkel, Birleşik Almanya’nın ‘Doğulu’ (Doğu Alman) ilk Başbakanı’ydı.Ama 8 Aralık 2021’de başbakanlık koltuğunu Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz’a bıraktıktan sonra politik sahnelerden uzaklaştı.Gözden de uzaklaştı...

GÖZDEN DE GÖNÜLDEN DE UZAK DEĞİLDİ

Ortalıkta görülmemeye özen göstermeye başladı.

Her ne kadar “Gözden ırak (uzak) olan gönülden de ırak olur” dense de CDU’nun kurultayında Angela Merkel, gözlerden de gönüllerden de uzak değildi.

Gözler de gönüller de Merkel’i aradı.

Ama özel davetli olduğu halde Merkel gelmedi.

Birçok delege, “Keşke Merkel de burada olsaydı” dedi.

Birçok CDU’lu yönetici de öyle.

Hiç şüphesiz CDU’ya destek veren ekran başındaki seçmenlerin çoğu da öyle düşündü.

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Ama aktif politikayı bıraktıktan sonra CDU’nun etkinliklerine katılmayan Angela Merkel’in Berlin’deki kurultaya katılmayacağı aylar öncesinden belliydi.

Kaldı ki Merkel ile CDU’nun 2022 başından beri liderliğini yapan Friedrich Merz’in görüşleri de düşünceleri de hiçbir zaman örtüşmedi.

2000 yılında CDU Genel Başkanı olan Angela Merkel, iki yıl sonra o dönem CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı olan Friedrich Merz’i koltuğundan etti.

Buna çok bozulan Merz, birkaç yıl sonra aktif politikadan uzaklaşarak asıl mesleği avukatlığa döndü.

Avusturya, Macaristan, Polonya sığınmacılara kapılarını kapatırken, ‘Wir schaffen das’ (Başarırız, beceririz, üstesinden geliriz) diyerek Angela Merkel’in Almanya’nın kapılarını Suriye ve başka ülkelerden gelen sığınmacılara sonuna kadar açması üzerine CDU’ya destek azaldı.

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ÜÇÜNCÜ SIÇRAYIŞTA GENEL BAŞKAN OLDU

2018 yılında Bavyera’da ‘kardeş parti’ CSU’nun, Hessen’de de CDU’nun büyük ölçüde oy kaybına uğraması üzerine, Avrupa’nın prestijini kurtardığı için seçmenler tarafından ‘cezalandırılan’ Angela Merkel, 29 Ekim 2018’de CDU liderliğine yeniden aday olmayacağını ve yasama dönemi 2021 yılında bitince başbakanlığı da bırakacağını ilan etti.

Bunun üzerine Friedrich Merz, yeniden politikaya döneceğini ve CDU liderliğine talip olduğunu ilan etti.

Ancak Merkel’in tam destek verdiği Annegret Kramp-Karrenbauer karşısında tutunamadı.

Merz, 2021 yılında da Armin Laschet karşısında hezimete uğradı.

Ama pes etmedi ve ‘üçüncü sıçrayışta’ 31 Ocak 2022 tarihinde CDU Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu.

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Berlin’de pazartesi günü başlayan kurultayın ilk gününde yapılan seçimde de delegelerin yüzde 89.8’inin desteğiyle koltuğunu korudu.

Friedrich Merz tek adaydı.

‘Olası rakipler’ Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst de Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther de parti içi atmosferi zehirlememeye özen gösterip, ‘oyun bozanlık’ etmediler.

Friedrich Merz’e ‘gönülsüz de olsa’ tam destek verdiler.

Sıra şimdi “İktidarı devralmaya hazırız” diyen Friedrich Merz’in başbakan adaylığında.

“Benim yerim Bavyera” diyen CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ‘oyun bozanlık’ etmezse, CDU’lu KRV Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst de “Ben de varım” demezse, Friedrich Merz’e Almanya’nın 10’uncu şansölyesi olma yolu açıktır.