4 bin 800 aile hekimi açığı var!

NÜFUSU yaşlanan Almanya’nın en büyük sorunu ‘nitelikli iş gücü açığı’. Bu sorunun farkında olan koalisyon hükümeti yasada değişiklik yaparak üçüncü ülkelerden kalifiye elemanı çekmek istiyor. Ancak nitelikli işçiler daha cazip koşullar sunduğu için genellikle Kanada, Avustralya, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeleri tercih ediyor. En büyük açığın yaşandığın alanlardan biri de sağlık sektörü. Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, sağlık sisteminde sorunların her geçen yıl arttığına dikkati çekerken, önümüzdeki yıllarda ciddi sıkıntılar yaşanacağını söyledi: “Hekim açığı sadece bir öngörü değil, ülkenin çeşitli kesimlerinde şu anda yaşanan bir gerçektir. Almanya genelinde şu anda 4 bin 800 aile hekimi kadrosu boş, benzer bir durum hastanelerde de söz konusu. Kliniklerde de bu alanda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Almanya’da şu anda aktif olarak görev yapan her 4 doktordan biri 60 yaşın üzerinde. Önümüzdeki yıllarda tam bir emeklilik dalgası yaşayacağız. Emekli olan hekimlerimizin yerini doldurmak hiç de kolay olmayacak. Yaşlanan toplumun tedavisi için daha fazla hekime ihtiyaç var. Bu alandaki açığı ve boşluğu doldurmak için şimdiden daha ciddi önlemler almalıyız ve yurt dışından gelecek hekimlere daha cazip imkânlar sunmalıyız. Aksi halde Almanya’daki sağlık sisteminde tam bir çöküş yaşanması kaçınılmaz. Siyasiler bu sorunu ciddiye almazsa gerçek bir arz sıkıntısına doğru gidiyoruz. Bu, toplumun neredeyse tüm alanları için ciddi sonuçlar doğurur.”

Almanya’da nüfusun yaşlanması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanma ve tedavi ihtiyacı da her geçen gün artıyor. 84.4 milyon nüfusu olan Almanya’da 59 yaşın üzerindekilerin oranı yüzde 32.4

YABANCI DOKTOR SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın da katılacağı yarınki (salı) Alman Tıp Konferansı’nda kapasitenin nasıl daha verimli kullanılabileceği ele alınacak. DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’da tıp okuyan gençlerin aile hekimliği alanına yönelmesi için çalışma koşullarının bir yasa ile iyileştirilmesi de tartışılıyor. Aile hekimleri için ücretlendirme üst sınırının kaldırılması gündemde. Son birkaç yıldır ilk kez aile hekimi sayısında bir düşüş yaşanmadı. Ancak Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği (KBV), giderek daha fazla sayıda hekimin emekli olmasıyla birlikte, özellikle Almanya’nın batısında aile hekimi açığı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. KBV’ye göre 60 yaşın üzerindeki aile hekimlerinin oranı yüzde 37.

Öte yandan sağlık sisteminde yabancı doktorların sayısı da giderek artıyor. Federal Doktorlar Odası istatistiklerine göre 31 Aralık 2023 itibariyle Almanya’da 63 bin 763 Alman pasaportu olmayan doktor çalışıyor. Türkiye’den gelerek Alman sağlık sistemi bünyesinde hekimlik yapanların sayısı ise 2 bin 628.