Esad’ın sürgün ettiği İslam alimi Issam El Attar son yolculuğuna uğurlandı!

Haberin Devamı

DÜNYACA ünlü İslam alimi İssam El-Attar’ın ilk cenaze namazı, Aachen’da Profesör Pirlet Caddesi’ndeki kendisinin açtığı Bilal Camisi’nde cuma günü kılındı. Cenaze namazına Almanya Müslümanları Merkezi Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, IGMG Genel Sekreteri Ali Mete, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden Suriyeliler, Aachen ve çevresinden STK temsilcileri katıldı. Issam El Attar 6 Mayıs Pazartesi günü binlerce sevenin şahitliğinde Gedenksaal 1 Friedhof Hüls Mezarlığı’nda toprağa verildi. Prof. Issam El Attar’ın ölümüyle ilgili Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali el-Karadaği, “Kardeşim, müfekkir, büyük bir dava adamı ve lideri olan Prof. Issam el-Attar, 17 Mart 1981’de Hafız Esed tarafından suikasta uğrayan eşi Benan el-Tantavi’yi kaybetmenin üzüntüsü ve acısıyla boğuşan bir adamdı, Allah ona rahmet eylesin” dedi. İslam Toplumu Milli Görüş ( IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, oğlu Ebu Eymen’i telefonla arayarak başsağlığı diledi. Ergün “Biz onu her zaman hukukçu kimliğinin ona kazandırdığı şiddet yanı olmayan barışçıl birlik ve beraberlikten yana olan özelliğiyle hatırlayacağız” diye konuştu.

Haberin Devamı





‘BİZE HER ZAMAN ‘BİRLİKTEN VE BARIŞTAN YANA DURUN’ DERDİ’

Almanya Müslümanları Merkezi Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek de “Her zaman en karanlık gecelerde bir deniz feneri, güpegündüz dayanılacak sağlam bir sütundu; sadık bir arkadaş, harika bir dinleyici ve bilge bir danışmandı. Onun kalbi, dünyadaki Müslüman cemaatimizin dertlerine, acılarına ve ıstıraplarına karşı sonsuz şefkatle doluydu. Bizi her zaman birlik ve barıştan yana durmamız ve asla pes etmememiz konusunda uyardı; her birimizi bunun için çalışmaya, her durumda ve her zaman beceri ve bilgimizi geliştirerek topluma iyilik yapmaya teşvik etti. Eşi Banan Tantawi’nin erken kaybı, sürgündeki yaşamı, şiddetsizlik çağrısı, barışa olan bağlılığı, Suriye ve dünyada; Issam El-Attar tüm bunların bedelini tam anlamıyla sağlığı ve ailesinin hayatıyla ödedi” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı





ARAP DÜNYASININ SEZAİ KARAKOÇU

Trabzonlular Başkanı Salih Altınışık ise “Aachen Üniversitesi’nde okurken İssam El-Attar’ın Aachen’daki Bilal Camisi’nde cumayı kılmaya gider sohbetini ilgiyle takip ederdim. Vaazlarını dinlerdik. Önemli bir düşünür, İslam bilincinin Avrupa’da filizlenmesi için yarım asırlık bir çalışması var. Ben onu hep Arap dünyasının Sezai Karakoçu gibi gördüm. Rahmete kavuştuğunu duyunca Almanya Türk topluluğuna hizmet etmiş Hasan Özdoğan ve Şarafettin Özkan hocalarımızla koştuk geldik oğluna başsağlığı diledik. Çileli ama örnek dolu dolu kullukla geçen bir hayat sürdü. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi. Aachen’ın yerel gazetesi Aachener Zeitung “El-Attar, Aachen sınırlarının çok ötesinde İslam dünyasında tanınmış bir şahsiyetti. Cenazesinde muazzam kalabalık katıldı” diye haberi verdi.

Haberin Devamı

PROF. Dr. ISSAM El ATTAR KİMDİR?

Suriye’deki ‘Müslüman Kardeşler’in eski genel sorumlusu olan Issam El Attar Şam’da doğdu. Kendisi İslam hukuk alimlerinden oluşan bir aileden geliyor. Attar ailesi gibi İslam hukuku eğitimi aldı. 1960’da Müslüman Kardeşler Partisi’nden Suriye Parlamentosu’na seçildi. Baas Partisi’nin darbesi 1963’te Suriye’deki siyasi durumu çarpıcı biçimde değiştirdi. El-Attar’ın Mekke’ye yaptığı hac ziyaretinin ardından ülkeye girişi yasaklandı. Yaklaşık 50 yıldır sürgün hayatı yaşayan Prof. Issam El Attar, 1975 yılında Aachen’da Bilal Camii’ni açtı. 17 Mart 1981’de eşi Banan Tantawi, evlerinin silahla taranması sonucu vurularak öldürüldü. Basında çıkan haberlerde katillerinin Suriye gizli servisinin ajanları olduğu ifade edildi. El-Attar’ın biri kızı, biri oğlu olmak üzere iki çocuk sahibiydi.

Haberin Devamı