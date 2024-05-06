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Gülsin Onay bu kez ‘Doğa ve Çevre’ için çaldı!

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#ALMANYA#Gülsin Onay#Piyano
Gülsin Onay bu kez ‘Doğa ve Çevre’ için çaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 17:37

Dünyaca ünlü Türk piyanist, devlet sanatçısı Gülsin Onay Londra’da eski öğrencisi ve Deren Piyano Akademisi’nin kurucusu Deren Eryılmaz’ın evinde unutulmaz bir konser verdi. DOĞÇEV yararına düzenlenen konserde genç piyanist Can Arısoy da Debussy’den seslendirdiği eseriyle büyük alkış topladı.

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CAMBRIDGE’de yaşayan devlet sanatçısı Gülsin Onay, bu kez ‘Doğa ve Çevreyi’ koruma derneği DOĞÇEV yararına Londra’da bir konser verdi. Onay’ın ardından piyanoya eşi Tony Scholl geçti. Eski öğrencisi Deren Eryılmaz’ın evindeki yardım konserinde Gülsin Onay, Joseph Haydn, Wolfang Amadeus Mozart, Maurice Ravel, Ahmet Adnan Saygun ve Frederic Chopin’den eserler seslendirdi. Londra’da kurduğu piyano akademisinde gençlere müzik konusunda yardım eden Deren Eryılmaz, evindeki ilk resmi konserini doğadaki her türlü canlının korunması ve çevre bilincinin yükseltilmesi konularında çalışmalar yapan DOĞÇEV yararına düzenledi.

PİYANİST VE KÜRESEL ÜSTÜN YETENEK
Onay’ın konserinin ardından piyanoya bu kez eşi Tony Scholl geçti. Karı-koca, Antonin Dvorak’ın bir bestesiyle dinleyicilere seslendi. Çok sayıda müzikseverin katıldığı konser sonrasında Onay, davetliler arasında bulunan genç müzisyen, çok sayıda uluslararası ödülün sahibi, Guildhall School of Music öğrencisi Can Arısoy’u davet etti. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından konser piyanisti ve küresel üstün yetenek olarak tanımlanan Arısoy, Debussy’nin eserini alkışlar arasında seslendirdi. Doğa ve Çevreyi Koruma, Yaratma Derneği DOĞÇEV yararına düzenlenen konser sonrasında günün sürprizi ise yine Guildhall School of Music öğrencisi 12 yaşındaki Alp Küçükyıldız’dan geldi. Genç müzisyen Bach’tan seslendirdiği eserle Gülsin Onay ve davetlilerden büyük alkış aldı.

Gülsin Onay bu kez ‘Doğa ve Çevre’ için çaldı

Gülsin Onay bu kez ‘Doğa ve Çevre’ için çaldı

Gülsin Onay bu kez ‘Doğa ve Çevre’ için çaldı

Gülsin Onay bu kez ‘Doğa ve Çevre’ için çaldı


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#ALMANYA#Gülsin Onay#Piyano

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