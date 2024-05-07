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Londralı gazeteci, yazar Dursaliye Şahan’a kısa öykü dalında ödül!

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#Londra#Dursaliye Şahan#AVRUPADAN HABERLER
Londralı gazeteci, yazar Dursaliye Şahan’a kısa öykü dalında ödül
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 11:02

Londra’da kariyerini sürdüren gazeteci, yazar Dursaliye Şahan, Duyarlı Medya Derneği ve Erdem Yayınları iş birliğiyle düzenlenen ‘Direniş Sanatı: Filistin’ temalı kısa öykü ve illüstrasyon yarışmasından ödül kazandı.

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ÖDÜL töreni Rami Kütüphanesi’nde yapıldı. Duyarlı Medya Derneği Başkanı Ayşe Altuğ, Yazar Figen Yaman Coşar, Erdem Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Atölye Balık kurucusu ve ressam Ahmet Demir, Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafı’dan oluşan seçici kurul gelen öyküler arasında birinciliği; ‘Kontrollü Doğum’ ile Vildan Kınalı, ikinciliği ‘Yazıyor’ ile Merve Çetkin, üçüncülüğü ‘Kolay Üşümem Ben’ eseriyle Dursaliye Şahan’a verdiğini açıklayarak ödül plaketlerini katılımcılar huzurunda verdi. İllüstrasyon dalında Çiğdem Koytak ‘Aksa ve Filistin’ eseriyle birincilik, Ayşe Reyyan Ürküt ‘Filistin Bilinci’ eseriyle ikincilik, Özlem Acar da ‘Kudüs Melekleri’ eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Ayrıca yarışmaya gönderilen bütün resimler Rami Kütüphanesinde sergilendi. Duyarlı Medya Yönetim Kurulu üyesi Erva Aydın sırasıyla kısa öyküleri okudu. Filistinli yönetmen Farah Nabulsi’nin ‘The Present’ adlı ödüllü kısa filmi izlendiği kaydedildi.

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Londralı gazeteci, yazar Dursaliye Şahan’a kısa öykü dalında ödül

Londralı gazeteci, yazar Dursaliye Şahan’a kısa öykü dalında ödül

Londralı gazeteci, yazar Dursaliye Şahan’a kısa öykü dalında ödül

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#Londra#Dursaliye Şahan#AVRUPADAN HABERLER

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