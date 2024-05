‘Bu yıl da en iyi hizmeti vereceğiz’

Haberin Devamı

HAC organizasyonunun ardından aralık ayında yapılacak umre için de rekor başvuru aldıklarını belirten Ergün, “Tek sıkıntımız uçak sayısının az olmasıydı. Hem THY hem Suud hem de Mısır hava yolları uçak sayısını artıracak. İnşallah tüm vatandaşlarımıza her yıl olduğu gibi en iyi hizmeti vereceğiz” dedi. IGMG Hac-Umre Genel Sorumlusu Tahir Köksoy ise hac ibadeti yolunda her yıl değil, her ay hatta haftalık kuralların değiştiğini, Suud Hac Bakanlığı ile koordineli çalışarak son hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Köksoy grup ve hizmet görevlilerinden hacı adaylarının hiçbirine siyasi içerikli tartışma, propaganda gibi işlerle uğraşmaması tavsiyesinde bulundu. Sağlık konularında son değişiklik ve bilgilerin verildiği hac görevliler toplantısında uçuş planlarının son kez kontrolü ve görev kıyafetleri verilerek toplantı son buldu.