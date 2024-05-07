17 yaşındaki saldırgan, aşırı sağcı çıktı

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Saksonya Eyaleti Kriminal Polis Teşkilatı (LKA) sözcüsü, bu kişinin ‘siyasi amaçlı sağcı kategorisine’ ait olduğuna yönelik kuvvetli şüpheler bulunduğunu belirtti. Medyada çıkan haberlere göre aşırı sağcı olduğu iddia edilen şüpheli, pazar gecesi polise teslim olan ve saldırıya karıştığını itiraf eden 17 yasındaki genç. Soruşturmayı yürüten güvenlik biriminin, gencin cep telefonunda ve evinde aşırı sağ görüşlere ilişkin kanıtlar bulduğu belirtiliyor. Ancak şüphelinin daha önce polisin ve istihbaratın dikkatini çekmediği kaydedildi.

SPD’nin, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Saksonya’dan liste başı adayı Matthias Ecke, geçen hafta cuma akşamı Dresden-Striesen’de afiş asarken saldırıya uğramış ve aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı. Yeşiller Partisi’nin 28 yaşındaki bir seçim çalışanı da hemen hemen aynı saatlerde aynı mahallede afiş asarken saldırıya uğradı. 17 yaşındaki şüphelinin polise teslim olmasının ardından pazar günü başlatılan takibatta diğer üç şüpheli saldırganın da kimliği tespit edildi.