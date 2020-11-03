Yüz şeklinize göre saçınızı nasıl kestirmelisiniz?

Oval yüz şekli

Neredeyse tüm saç stillerine uygun bir yüz şekline sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Eğer bu yüz şekline sahipseniz ve elmacık kemiklerinizin ön plana çıkmasını istiyorsanız saçlarınızı kâkül kestirerek güzel bir görüntü yakalayabilirsiniz.

Yuvarlak yüz şekli

Yuvarlak yüz şeklinde dolgun yanaklar ve yuvarlak çene yapısı vardır. Yüzün genişliği ve uzunluğu hemen hemen eşittir. Bu yüz hattına sahip kişilerin, yüzü daha uzun gösterecek modeller tercih etmesi gerekir. Orta uzunlukta saç modelleri güzel durabilir. Uzun model tercih edecekseniz çene hizasında başlayan katlı kesimler, çapraz kâküller iyi duracaktır.

Kare yüz şekli

Köşelerin daha belirginleştiği kare yüz yapısı da yuvarlak yüz gibi dengelidir. Sertlik ön plandadır. Kare bir yüze saç kesimi yaparken eğer yüz şeklinizi değiştirmek istemiyorsanız size en uygun olanı yine kare bir kesimdir. Fakat yüzünüzdeki ifadeyi yumuşatmak, dengelemek istiyorsanız saçınıza yuvarlak modeller kestirmelisiniz. Bunu yaparken saçınıza yuvarlak bir kesimli kâkül ve şakaklarınıza inen saç tutamları yaptırabilirsiniz.

Dikdörtgen yüz şekli

Dikdörtgen suratta değişiklik yapan ama fazla değiştirmeyen bir yüz şeklidir. Eğer yüzünüzü biraz uzatmak ver şakak kemiklerinizin ön plana çıkmasını istemiyorsanız uzun saç modelleri ya da saçınızda yukarılara verilecek volümlerle saçınızın biçimini dikdörtgen şeklinde kesimler vasıtası ile yüzünüzü inceltebilir ve yüz yapınızda birazda olsun değişiklikler yapabilirsiniz.

Kalp şeklinde yüz

Kalp şeklindeki yüz şekline sahipseniz çene ve çene altı hizasında saç uzunluklarını tercih etmelisiniz. Düz kesimlerden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Lob saç modeli size çok yakışacaktır.

Uzun yüzler

Uzun yüz şekline sahip olan çoğu kişi geniş bir alına da sahiptir. Saçlarınızı kâkül şeklinde kestirerek yüzünüzü daha normal boyutlarda gösterebilirsiniz. Eğer kâkül kestirmek istemiyorsanız saçlarınızı ortadan ikiye ayırarak sanki yuvarlak yüz hatlarına sahipmişsiniz gibi bir görüntü oluşturabilirsiniz.