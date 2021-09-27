Yüz Sabunu ne işe yarar, nasıl kullanılır ve yapılır? Yüz Sabunu yapımı ve faydaları

Bilindiği gibi cildin her bölgesi için ayrı ayrı sabunlar yapılabilmektedir. Bunun nedeni ise cildimizin çok yönlü yapıya sahip olabileceğidir. Örneğin yüz bölgesiyle vücudumuzda yer alan bacak bölgesi aynı yapıda olmayabilir. Bu yüzden de bir ürünü hem yüze hem bacağa kullanmak kimi zaman doğru etkiler vermeyebilir.



Yüz Sabunu Ne İşe Yarar?



Bitkisel içeriklerle zenginleştirilmiş ve sadece yüz için kullanılan sabun çeşidi yüz sabunu olarak bilinmektedir.



Yüz sabununun da kendi kategorisinde türleri vardır. Bu yüzden kendi yüzümüz için doğru yüz sabununu seçmek çok önemlidir. Doğru yüz sabununu seçebilmek için kendi cildimizi iyi tanımamız gerekir. Örneğin yağlı bir yüze mi yoksa kuru bir yüze mi sahibiz. Önemli olan bu sorunun doğru cevabına ulaşarak doğru yüz sabununu kullanmaktır.



Yağsız bir cilde sahip olanlar kurumayı engellemek amacıyla nemlendirici yüz sabununu kullanmalıdır. Bu yüz sabunu yüzün kurumasını engelleyecek ve yüzün ulaşması gereken neme kavuşturacaktır. Bu da yüzün daha parlak daha sağlıklı ve daha canlı gözükmesinde yardımcı olacaktır.



Yüzde yağ ve kuruluk oranı dengeli durumdaysa tüm cilt tipleri için üretilmiş ve uygun olan yüz sabunu kullanılabilir. Tamamıyla yağlı bir yüz ise sivilce oluşumuna neden olacaktır. Bu yüz tipi için de yüz sabunu seçerken yağlı ciltler için olan alınmalıdır. Böylece yüz sabunu yüzün yağ dengesini oluşturacak ve sivilceleri yok edecektir.



Yüz Sabunu Nasıl Kullanılır?



Cildimize uygun yüz sabununu doğru seçtikten sonra sıra nasıl kullanılacağına geldi. Bilindiği gibi sabun köpüren ve suyla etki halinde olan bir üründür. Dolayısıyla yüz sabunu kullanımı genelde suyla yüzün yıkanması şeklinde olmaktadır. Öncelikle yüz sabununu elimizde köpürtüp güzelce sanki el yıkar gibi yüzümüzü yıkayabilir. Ardından da güzelce bol su ile köpükler giderilir. Böylece yüzün yumuşak bir yapıya sahip olduğunu fark ederiz. Aynı zamanda yüz sabununu kullanırken yani yıkarken ufak ufak masaj hareketleri de yaparak dolaşımı hızlandırabiliriz.



Yüz Sabunu Nasıl Yapılır?



Birçok kişi evde doğal sabun yapabilmektedir. Bu işlem aslında oldukça basit ve daha ekonomik gelmektedir. Normal şartlarda yüz sabununu çeşitli kozmetik marketlerden hazır paketli bir şekilde de alabilirsiniz. Fakat yüz sabununun nasıl yapıldığını bildikten sonra içine eklenen ürünlerin ne kadar faydalı olabileceğini de kestirebiliyorsunuz.



Basit bir yüz sabununun nasıl yapıldığını anlatalım. Öncelikle ürünleri tartmak için bir mutfak tartısına ihtiyacınız olacaktır. 100 gram kadar kostik ürünü olmalıdır. Bir bardakta ise 30 gram saf su olmalıdır. Bu ürünleri gram olarak hazırladıktan sonra biraz tehlikeli bir işe girişilir. Kostik ve su malzemesi karıştırılır. Bunun için ellere mutlaka eldiven takılır. Hatta açık bir havada koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven kullanılarak bu iki ürün birbirine karıştırılır. Unutmayın bu güvenlik için mutlaka şarttır.



5 gram shea yağı kullanılır. 10 gram buğday yağı kullanılır. 5 gram aleo vera yağı kullanılır. 5 gram Hindistan cevizi yağı kullanılır. 5 gram kakao yağı kullanılır. 10 gram susam yağı kullanılır. 10 gram papatya yağı kullanılır. 10 gram kayısı yağı kullanılır. 10 gram Mersin yağı kullanılır. 30 gram zeytinyağı kullanılır. Tüm bu yağların toplam karışımı ise 100 gram olacaktır. Bu yağların her birini tek tek aktarlardan alabilirsiniz. Bu yağları bir bardakta tartının üzerine koyarak aynı yerde karıştırabilirsiniz.



Ardından bu yağ karışımı ilk başta hazırlanan kostik ve saf su karışımının içine katılır. Kostik ve su karışımı yağ karışımını hazırlarken oda sıcaklığında soğumuş olacaktır. Burada önemli olan kostik ve su karışımının yağ karışımına yavaş yavaş ilave edilerek karıştırılmasıdır.



Bu karışıma az miktarda Himalaya tuzu ilave edilir. Karışım ardından pelte kıvamına gelerek sürekli karıştırılır. Bu karıştırma süresi ortalama yarım saattir.



Pelte kıvamına gelen karışım sabun kalıbına dökülür. Kalıbın üzeri streç film ile kaplanır. Hatta bir de havluyla sarılır. Ardından bir gece bekletilir. Ertesi gün havludan çıkartılır. 6 hafta kadar sabunlaşma olması için beklenir. Bu 6 hafta bekleme süresinde sabun serin ve kuru yerde olmalıdır.



6 hafta sonra yüz sabunu hazır olacaktır. Kendiniz bu sabunun PH değerini de ölçebilirsiniz. Değer ölçüldüğünde karşınıza 8 PH değerinde sağlıklı bir yüz sabunu çıkacaktır.



Yüz Sabununun Faydaları Nelerdir?



Yüz sabununun faydaları şöyle sıralanmaktadır:



Cildi beslemektedir.



Güneş lekelerine karşı korumaktadır.



Sivilceleri geçirmektedir.



Akne oluşumunu engellemektedir.



Siyah noktaları geçirmektedir.



Yüzeydeki mikropları yok etmektedir.



Cilt hastalıklarına iyi gelmektedir.



Kaşıntıyı gidermektedir.



Yüzün nemli, parlak, ferah, temiz, canlı ve sağlıklı gözükmesini sağlamaktadır.