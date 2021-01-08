Yoga Yaparak Kilo Verilir mi?

Yoganın kilo vermenize yardımcı olabileceği üç temel yol vardır.

1. Kalori yakma

Kilo vermek tamamen bu kalori açığı ile ilgilidir. Her gün aldığınızdan daha fazla kalori yakarsanız, kilo verebilirsiniz. Bu açığı daha az kalori tüketerek, egzersiz yoluyla daha fazla kalori yakarak veya her ikisiyle de elde edebilirsiniz. Yoga ise daha fazla kalori yakılmasına kesinlikle yardımcı olabilir. Kalori yakımını hızlandırmak için sizi terletecek daha aktif ve aerobik stiller seçmelisiniz.

2. Kas bakımı

Kas yağdan daha fazla kalori yaktığı için, kas kaybetmek kilo vermenizi daha da zorlaştırır. Çünkü metabolizma hızınız veya istirahatte yaktığınız kalori miktarı azalır. Yoga ise mevcut kas kütlesini korumaya ve geliştirmeye yardımcı olur.

3. Stres azaltıcı

Son olarak, yoga kendinizi daha sağlam, iyimser ve sakin hissetmenize yardımcı olabilir. Ve şaşırtıcı bir şekilde bunun kilonuz üzerinde dolaylı bir etkisi olabilir. Peki ama nasıl?

Stresli olduğunuzda vücudunuz normalden daha yüksek seviyelerde stres hormonu kortizol üretir. Kortizol seviyelerinin yükselmesi ise açlık hormonlarını yükseltir ve daha fazla abur cubur yeme isteği uyandırır. Aynı zamanda uyku düzenini bozarak da kilo alımına neden olabilir.

Yoga türü önemli mi?

Tüm yoga türlerinin vücuda sayısız etkisi vardır. Ancak siz özellikle kilo vermenize yardımcı olacak bir tür arıyorsanız, denemek isteyebileceğiniz bazı stilleri anlatıyoruz!

Vinyasa: Vinyasa, nefes başına bir hareketten oluşan bir yoga tarzıdır. Yoga derslerinin çoğu Vinyasa tarzındadır. Hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey yogiler için harika bir seçenektir.

Hot yoga: Hot yoga, sıcaklığın özel bir derecede sabitlendiği ve terleyerek vücudu şekillendirmeye yardımcı olan bir türdür. Yoga yapılan sınıf, Hindistan'ın iklimini kopyalamak amacı ile ısıtılır ve bu sıcaklık egzersizi yaparken terlemeye neden olarak kilo vermeyi de hızlandırır.

Ashtanga: Ashtanga, Vinyasa gibi akıcı bir stildir. Ancak bu tarzda, her nefeste yeni bir poza geçmek yerine birden fazla nefes için bazı pozlar tutacaksınız.

Hatha: Hatha, bir sonrakine geçmeden önce her pozu birden çok nefes için tuttuğunuz Vinyasa'nın daha yavaş bir versiyonudur. Bu pozları daha uzun süre tutmak, gücünüzü korumanıza yardımcı olur.

Gevşemek için şunu deneyin:

Yin: Yin yoga, dinlenmeyi, iyileşmeyi ve rahatlamayı teşvik etmek için uzun, yavaş ve amaçlı yer hareketlerine odaklanır.

Restoratif: Restoratif yoga sizi nazikçe son derece dinlendirici bir duruma sokmak için destekler kullanır. Bu seanslardan birinde uykuya dalmak çok kolay!

Kilo verme planınıza yogayı nasıl eklersiniz?

Yogada yeniyseniz, haftada sadece iki veya üç kez kısa bir başlangıç ​​dersi ile başlayın. Bunu evde veya bir yoga stüdyosunda yapabilirsiniz.

Hatha yoga, yeni başlayanlar için ideal bir seçenektir. Çünkü üçlü bir kilo kaybı faydası sunar: Kasları korumanıza yardımcı olur, gevşetir ve orta derecede aerobiktir.

Başlangıç ​​seviyesindeki Vinyasa dersleri de kolayca yapılabilir ve aynı faydaları sunar.

Unutmayın, sağlıklı kilo kaybı bir gecede olabilecek bir şey değildir. Sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak, haftada birkaç kez yoga yapmak daha fazla kalori yakmanıza, kaslarınızı korumanıza ve gevşemenize yardımcı olur.