Yogayı Ne Kadar Tanıyorsunuz? İşte Yoga Hakkında Doğru Bilinen 8 Yanlış...

Yogada ilerleme ne kadar geriye eğilebildiğiniz veya kol dengenizle ölçülür Sosyal medyadaki yoga temsiline bakılırsa, yoga genellikle çılgın pozlardan ibaret bir pratik gibi anlaşılabiliyor. Oysa yoga yapmak veya yogada ilerlemek için akrobasi yapmanıza gerek yok. İleri seviye pozları uygulamanın hiçbir zararı olmadığı gibi, bunu bir zorunluluk veya ilerlemenin göstergesi olarak görmek de doğru değil. Önemli olan kendinizle bağ kurma noktasında ne kadar ilerlediğiniz ve bunu en iyi siz bilebilirsiniz.