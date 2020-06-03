Yerleşme Kanaması (Üstüne Görme) Nedir, Neden Olur?

Yerleşme kanaması ne zaman olur? İmplantasyon nedir?

Halk arasında üstüne görme ya da yerleşme kanaması olarak bilinen implantasyon anne adaylarının en korktuğu durumlar arasında yer alıyor. Yerleşme kanaması ve üstüne görme olarak bilinen implantasyon, hamilelik belirtilerinin en başında yer almaktadır.

Genellikle anne adayları tarafından adet kanaması ile karıştırılsa da yerleşme kanamasının adet kanamasından çok farklı olduğunu ifade edebilmek mümkündür. Embriyonun döllenmeyi gerçekleştirmesi ile birlikte yaşamsal faaliyetlerini karşılayabilmesi için rahime bağlanması gerekmektedir. Embriyo rahime bağlanırken meydana gelen hareketler ise rahim içi dokusunda bulunan kılcal damarların patlamasına ve hafif bir şekilde kanama meydana gelmesine neden olur.

Halk arasında genellikle üstüne görme olarak adlandırılan yerleşme kanaması, döllenmeden sonraki 10 ile 14 gün arasında meydana gelmektedir. Adet tarihinden ise yaklaşık 4-5 gün önce yerleşme kanamasının meydana geldiğini ifade edebilmek mümkündür. Bu nedenle yerleşme kanaması erken gelen adet kanaması ile sık sık karıştırılmaktadır.

Nelere dikkat edilmelidir?

Yerleşme kanaması, herkeste kesinlikle görülmesi gereken bir kanama değildir. Genellikle 3 kadından biri yerleşme kanamasını yaşıyor. Bazı kadınlar hamilelikleri sırasında üstüne görme yani yerleşme kanaması ile karşılaşmazlar. Üstüne görme yani yerleşme kanaması genellikle akıntı şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle adet kanamasından çok farklı olarak yoğun bir şekilde gerçekleşmez.

Yerleşme kanamasının rengi genellikle çok açık ve pembeye yakındır. Ancak yerleşme kanaması, bazı kadınlarda yoğun bir şekilde görülebilmektedir. Bu durum kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceği için koyu ve yoğun olması durumunda hemen endişe duyulmasına gerek olmasa da mutlaka doktora gidilmelidir.

Yerleşme kanaması, adet kanamasından farklı olarak çok daha kısa sürede bitebilir. Adet kanaması 4 ile 7 gün arasında sürerken yerleşme kanaması ise 3 saat ile 3 gün arasında gerçekleşmektedir. Ayrıca yerleşme kanamasında herhangi bir ağrı meydana gelmez. Fakat bazı kadınlarda adet sancısına benzer hafif ağrıların meydana geldiğini ifade edebilmek mümkündür. Bu ağrılar çok uzun sürmez.