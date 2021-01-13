 'Yeni Yıla Yeni Bir Ben' Diyenlere Estetik Önerileri

Yüz ve vücut bölgelerine uygulanacak estetik operasyonlar ile yeni yılda yeni bir görünüme sahip olunabilir. Bunun için uygulanacak operasyonlar arasında burun estetiği, yüz germe, dudak dolgusu, çene hattı dolgusu, masseter boksu, kaş kaldırma, meme estetiği, liposuctiona ile vücut şekillendirme gibi tekniklerle yeni bir görünüme kavuşulabilir.

Burun estetiği yüzün görünümünü en fazla değiştiren estetik operasyonlardan biridir. Burundaki şekil bozuklukları burun deliklerinin içinden açılan kesilerle görünen bir iz oluşturmadan yapılabilir, hızlı iyileşme süreciyle daha estetik bir görünüme kavuşulabilir.

Badem göz estetiği ile çekik gözlere sahip olunabilir. Endeskopik yöntemler ile yapılan operasyonla saçlı derinin içinden açılan minimal kesilerle gözler ve kaşlar ideal pozisyonuna getirilerek gözlere estetik bir görünüm kazandırılabilir.

Çene hattı dolgusu ve masetter botoksu ile çene şekillendirme yapılabilir. Yüz hatları daha belirgin ve çekici bir hale getirilebilir. Dudak dolgusu, dudaklara daha estetik hale getirmek için uygulanan dolgu operasyonlarından biridir. Hyalüronik asit dolgusu ile dudaklara hacim kazandırılabilir ve şekillendirilebilir.

Kaş kaldırma estetiği ya da kırışık tedavisi için de botoks enjeksiyonu ile dolgu enjeksiyonundan faydalanılabilir. Yüz daha genç ve enerjik bir görünüme kavuşturulabilir.

Vücut estetikleriyle daha estetik bir görünüme sahip olunabilir

İhtiyaca göre meme büyütme, dikleştirme ya da küçültme estetikleri yapılabilir. Göğüsler vücudun görünümünü estetik hale getirerek kişiye özgüven kazandırabilir.

Tam ya da mini karın germe, kalça estetiği, liposuction ile bölgesel inceltme estetikleriyle istenmeyen yağlar eritilebilir, istenen bölgelere hacim kazandırılabilir.

Günümüzde estetik cerrahide uygulanan endoskopik ya da laparoskopik teknikler cerrahi prosedürleri çok daha güvenilir hale getirdi. Hızlı ve zahmetsiz iyileşme sürecinin yanı sıra izlerin görünürlüğünü de azaltarak daha doğal görünüm sağlayabiliyor.

Estetik cerrahiden yararlanmak isteyenler uzman bir estetik cerrahtan destek alarak cerrahi ya da cerrahi olmayan yöntemlerle estetik sorunlarından kurtularak daha iyi bir görünüme kavuşabilirler.