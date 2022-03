Yaz sıcaklarında estetik olur mu?

Kombine ameliyatlar yazın yapılmamalı!



Op. Dr. Osman Şenel:



Her estetik ameliyat olmamakla beraber, büyük estetik ameliyatlar ilerleyen teknikler ve konforlu ortamlarda yapılabilir. Yazın yapılacak ameliyatlar hastanın durumuna ve sağlık koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Ama 'liposuction'da hastaya korse giydirmek zorunda kaldığımız için sıcaklar onları biraz zorlayabiliyor.



Eğer hasta; korse giymeyi kabul ederse bu ameliyatı yapıyoruz. Burun ameliyatından sonra ise hasta bir hafta alçı kullanıyor. Duş almak istiyor. Duş alabileceği birkaç ameliyat dışında diğerlerini yapmamayı tercih ediyoruz. Sıcak havada en çok kanama ve enfeksiyondan korkuyoruz. Meme büyütme, küçültme ameliyatlarında, eğer hasta boyundan aşağısını yıkamayı kabul ederse yapabiliyoruz.



Sıcak olumsuz etkiler!



Yaz mevsiminde kombine ameliyatlar yapmaktan çekiniyoruz. Yüz germe, göğüs dikleştirme ya da 'liposuction' gibi hem ameliyat süresi anlamında uzun süren hem de dokunun alınmasına neden olan ameliyatlar hastanın metabolizmasını bozabildiği için yapılmamasını tavsiye ediyoruz. Sıcak hastayı olumsuz etkiliyor.



Estetik olmanın mevsimi yoktur!



Op. Dr. Hasan Fındık:



İster yaz ister kış olsun her mevsim estetik operasyon veya kombine ameliyatlar yapılır. Dünyada pek çok ülkenin dönemsel olarak sadece yaz veya kış aylarını yaşadıklarını göz önüne alırsak yaz aylarında estetik yaptıran kişilerin iyileşmemesi gerekir ki; böyle bir şey söz konusu değil.



Mevsimle ilgili gerçekten bir kısıtlama söz konusu olsaydı eğer ekvator ülkelerinde veya kutuplara yakın ülkelerde hiç operasyon yapılmaması gerekirdi.



Mevsimler ve sıcaklıklar operasyonların başarısını ve iyileşme sürecini kesinlikle etkilemez. Fakat ameliyat sonrası kullanılan korse gibi iyileşmeye yardımcı giysiler kişinin konforunu azaltabilir.



Ancak estetik operasyonlardan geçen kişiler genellikle ameliyatlarını yaz aylarında izin tarihlerine göre gerçekleştirmeyi tercih ettikleri için mevsimsel olarak estetik yaptıran kişilerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.



Her mevsim olur!



Her mevsimde estetik operasyon yapılabilir. Kışın veya yazın estetik yaptırmak daha iyi olur diye bir durum söz konusu değil. Ancak yaz aylarında estetik yaptıracaklara; yüz estetiği veya yüze yönelik operasyonlar için ameliyat sonrasında 50 koruma faktörlü güneş koruyucu krem kullanmalarını öneririm.



Ameliyatınızı mutlaka tatil sonrasına erteleyin!



Op. Dr. Yakup Avşar:



Yaz döneminde yapılacak operasyonlarda; hastalarıma tavsiyem yılda bir kez yaşayacakları tatillerini önce tamamlayıp, ardından operasyonlarını gerçekleştirmeleri. Hastalar ameliyattan önce bazı noktalara dikkat etmeliler. Mesela; mevsimler...



Her mevsimin artısı ve eksisi var. Kış aylarında operasyon bölgesinde sızlama şikayeti olan hastanın, yaz döneminde şişkinlik şikayetleri olabilir. Bu nedenle bazı dikkat edilmesi gerekli noktalar var.



Yüze dikkat!



Yaz aylarında özellikle yüz bölgesine işlem yaptıranlar çok dikkatli davranılmalı. Burun estetiği, göz kapağı operasyonları ve yüze yağ enjeksiyonu açık tenli kişilerde yaz mevsiminde yapılırken, koyu tenli hastalar bu işlemlerini yaz sonuna bırakmalı. Özellikle yüze yapılan işlemlerin iyileşmesi için; güneşe maruz kalınmamalı.



Karın germe, liposuction ve meme operasyonları için hastalar, önce tatillerini yapmalı, sonrasında bu ameliyatı olmalı... Çünkü operasyon sonrası özellikle güneşlenmeler yasak! Lazerle leke tedavisi ve yüz germe işlemleri için de; hastaların yaz sonunu beklemeleri her zaman daha doğru olur. Çünkü üç ay güneşten korunmaları gerekir.



Üç hafta tatile gitmezse olur!



Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu:



Estetik ameliyatlar için mutlaka şu zamanda yapılmalı gibi bir kısıtlama söz konusu değil. Yaz; deniz ve tatil mevsimi olduğundan, vücudunun beğenmediği yerlerini tatil öncesi yaptıran kişi, bikinili görüntüsünden de daha memnun olur.



Morarma olur!



Estetik ameliyatlardan hemen sonra şişlik ve morluk olması durumunda denize girmek ve güneşlenmek sakıncalıdır. Üç hafta sonra bu şişlikler yavaş yavaş iner ve o zaman kontrollü olarak tatil yapılabilir.



Ben hastalarıma estetik operasyonları planlarken "Tatilinizi yapın yahut tatile gitmeden bir ay evvel yaptırın" tavsiyesinde bulunurum. Üç haftalık bir tatilde bunların hepsi yapılabilir. İyi planlanırsa üç hafta içinde tamamen yenilenmiş ve dinlenmiş olarak işine döner.



Estetik operasyonların sonucu olan morluklar geçtikten sonra bile güneşlenmek ciltte kalıcı güneş lekelerine neden oluyor. Bu nedenle yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanılmalı.