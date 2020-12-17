Virüs ve Mikroplara Karşı Mücadelede Uçucu Yağların Etkisi Nedir?

Beş duyu organı içerisinde koku alma duyusu ve dolayısıyla da kokular bilinçaltımızı harekete geçiren tek uyarıcıdır. Aromaterapiden amaçlanan şey; ruh-beden-zihin dengesi ile normal şartlar altında hastalık nedenlerini uçucu yağların bilinçaltına yaptığı etkiyle hafifletmektir. Ve aynı zamanda iyileştirici, rahatlatıcı, canlandırıcı, ağrı kesici ve en önemlisi de mikrop ve virüs öldürücü özelliklerinden yararlanmaktır. Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlarda uçucu yağların önemini Aromaterapi Uzmanı Serdar Karakayiş açıklıyor.

Yüzyıllardır değer kaybetmeden hayatımızda var olan çeşitli bitkiler, pek çok anlamda hayatımıza değerli katkılarda bulunuyor. Lavanta yağı, portakal kabuğu yağı, defne yaprağı yağı, okaliptus yağları bulunduğu ortama ferahlık sağlarken aynı zamanda gribal enfeksiyonlarda ve soğuk algınlığı durumlarında mikrop kırıcı özelliği ile de tercih ediliyor.

Hangi yağ neye iyi geliyor?

Portakal yağı, lavanta yağı, okaliptus yağı faydaları saymakla bitmiyor. pandemi döneminde yaşadığımız tedirginlik direncimizi düşürmekte. virüs ve bakterilerin vücudunuzda yer etmesine engel olmak kendimizi korumanın ilk adımıdır. bunun için portakal kabuğu, limon kabuğu, nane ve okaliptüs uçucu yağlarının antivirus ve antibakteriyel etkisinden yararlanmalıyız. bu yağları koklama kutularına damlatarak gün içerisinde koklayabilir, kokuları içimize çekerek düşen enerjimizi kuvvetlendirebiliriz.

Canlanıp, enerji kazanmak, konsantrasyonumuzu artırmak ve odaklanmak için kahve içmek yerine biberiye yağı koklayabiliriz. Kalbimizi kuvvetlendirmek, korkularımızdan uzaklaşmak ve içimizi ferah tutmak için kalbin yağı olarak bilinen gül yağını koklayabiliriz.



Antiseptik özelliği yüksek olduğu için kekik yağını evimizde, işyerimizde bulundurmalıyız. Mevsim değişiminde ve kış başlangıcında çabuk hastalanıyorsak eğer suya birkaç damla kekik yağı damlatıp ağzımızı bununla çalkalayarak bu suyu içelim, enfeksiyonlar için koruyucu bir kalkan görevi görecektir.



Portakal kabuğu yağının güzel ve yoğun bir kokusu vardır. Portakalın kabuğu yavaş yavaş soyulurken turuncu renkli meyvenin saldığı güzel koku aynı zamanda mikrop kırıcı bir özelliği de sahiptir. Bu koku ruhu canlandıran ve vücudu sakinleştiren, içinizde huzur ve mutluluk yaratan bir kokudur.



Her evde bulunması gereken diğer harika yağda lavanta uçucu yağıdır. Uyku probleminiz mi var, yatmadan yastığınızın yüzünüzün değmeyeceği kısmına 3-4 damla damlatın sonrasında sabah uyanın. Bunun dışında antiseptik, antifungal, sakinleştirici, rahatlatıcı bir kokuya sahiptir.







Pandemi dönemi strese iyi gelen koku aromaları



Pandemi döneminde evlere kapanma sürecinde pek çok kişi yoğun bir stres ve baskı altında hissediyor kendini. Evlerde geçirilen vakitler artıkça insanlar karamsar bir ruh haline bürünüyor. Bu durumda evde ferah ortam yaratmak çok önemli. Evde çeşitli hakiki uçucu yağların kokusunu hissetmek, hem fizyolojik hem de psikolojik olarak insanları ferahlatıyor.

Paçuli yağının duygular üzerinde topraklama ve dengeleme etkisi vardır. Buhurdanlığa ya da difüzöre üç-dört damla Paçuli esansiyel yağı damlatın. Geçmişten günümüze Türk evlerinde uygulanan gelenektir, evde adaçayı tütsüsü yakmak.

Adaçayı uçucu yağı bundan daha etkili ve tüm evde pozitif enerjinin artmasını sağlayan bir aromaterapi yağıdır.

Nane uçucu yağı gerginlik duygularını hafifletmek için çalışır.

Papatya yağı nefes açar stres ve uykusuzluğu önler.

Biberiye uçucu yağı; hem fiziksel hem de ruhsal uyarıcıdır.

Tüm bu etkileri görmek için %100 saf gerçek uçucu yağları tercih etmelisiniz. T.C Sağlık Bakanlığı bildirimi olan barkodlu yağlar kullanmadığınızda sadece üzerinde yazan kokuyu almanız aynı etkiyi yaratmayacaktır. Buhar distülasyonu ile üretilen, başka ucuz yağlarla karıştırılmamış uçucu yağların etkisi ve faydası gerçektir ve oldukça fazladır.