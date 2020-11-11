Vegan Güzellik Ürünleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İçeriğini dikkatlice okuyun



Bir ürün alırken, içeriğinde kaçındığınız maddelerin olmadığından emin olmak için mutlaka almadan önce etiketini okuyun. Ayrıca bazı ürünlerin paketinin üzerinde vegan olduğunu belirten bir yazı olmayabilir. Bu sebeple içerik bilgilerini göz ardı etmemeniz önemlidir. Aynı zamanda, hiç beklemediğiniz bir ürünün hayvansal gıda içerdiğini de fark edebilirsiniz.

Ürünlerin güvenilirliği hakkında bilgi edinin



Bir ürünün vegan olmaması, hayvanlar üzerinde zorlu yöntemler uygulanarak elde edildiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, vegan olan ürünlerin hayvanlarda test edildiği ortamlar hakkında da bilgi edinmeniz gerekir. Bu nedenle, ürünü almadan önce daha fazla bilgi edinmek, hatta mümkünse üreticisiyle konuşmak içinizi rahatlatabilir.



Bitkisel ürünler genellikle hayvansal içeriklilerden daha etkili



Her ürün için geçerli olmasa da bitkisel olanların cilt üzerinde daha etkili olduğu söylenir. Bunun nedeni, hayvansal içeriklere sahip olanlardan daha doğal içeriklere sahip olmasıdır. Ancak, bir ürünün vegan olmasının sizin için tek etkili yöntem olmadığını unutmayın. Cildiniz için en iyisini bulana kadar denemeniz gerekebilir.

Balmumu kaçınmak isteyebileceğiniz bir madde olabilir



Balmumu, arı kovanlarının içinde bulunur ve ruj da dahil olmak üzere birçok üründe kullanılır. Ürünlerin şeklini korumasına yardımcı olduğu gibi cilt için de faydalıdır. Ancak bazı insanlar tarafından hayvansal bir ürün olarak kabul edilebilir. Arılardan gelen bir madde olduğundan, onu hayvansal bir ürün olarak düşünebilirsiniz. Arılar genellikle onu üretmek için istismar edilmese de bu konuda hassassanız, balmumunu dikkat etmeniz gerekler listesine ekleyebilirsiniz.



İçeriğini bilmediğiniz maddelerden kaçının



Herhangi bir cilt bakım ürününün etiketini okuduğunuzda bilmediğiniz etken maddelerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin, karmin ezilmiş böceklerden, kolajen ise ölü hayvanlardan yapılır, yine guanin balık pullarından, lanolin ise koyun yününden gelir. Tercihlerinizle uyuşmayan malzemelerden kaçınmak için, öncelikle vegan hayat tarzını ne kadar ileri götürmek istediğinize karar vermelisiniz.

Bazı hayvansal ürünler cildinize faydalıdır ve hayvanlara zarar vermez



Bir ürünün gerçekten vegan olması için hiçbir hayvansal ürün içermemesi gerekir. Bununla birlikte, bal gibi gıdalar elde edilirken, onları üreten hayvanlara zarar verilmez ve cildiniz için önemli faydalar sağlayabilir.



Çok fazla vegan seçeneği var



Giderek daha fazla sayıda tüketici hayvansız güzellik ürünlerini talep ediyor, dolayısıyla üreticiler de aynı ölçüde artıyor. Losyondan fondötene kadar birçok vegan güzellik ürününü farklı markalardan kolayca temin edebilirsiniz.

