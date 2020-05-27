Uzmanından Açıklama: Karantina Sonrası Nüfus Patlaması Yaşanabilir!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme takvimi hayata geçirilmeye başlandı. Çok yoğun ve tempolu iş yaşamı nedeniyle birbirlerine yeterince zaman ayıramayan çiftlere, evden veya yarı zamanlı çalışma sistemi faydalı geldi.

Yoğun iş yaşamının ardından salgın tüm dünyayı yavaşlattı. Ama biz terapistler bu durgunlaşmadan çok memnunuz. Cinsellik temel bir ihtiyaç. Eskiden insanların zamanı yoktu ancak şimdi evdeler. Bu yüzden önümüzdeki günlerde nüfus patlaması yaşanabilir. 1999 Gölcük Depremi'nde çadır kentlerde o günlerde doğum patlaması yaşandı.

Psikolojik olarak ölüm gerçeğiyle karşılaşan insanların, doğum dürtüleri aktive oluyor. Bu süreçte yiyecek maddelerinin evlere istiflenmesi gibi insanların en temel ihtiyaçlarının ellerinden çekileceğini hissetmesi, diğer başka tepkisel davranışlara neden oluyor.