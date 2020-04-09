Ürün Paketlerini Çamaşır Suyu İle Yıkamak Doğru mu?

Market ve pazarlarda bazı önlemler alınsa da raflardaki ya da tezgahlardaki ürünlere sıkça dokunuluyor. Bu temaslar Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerce de yapılabilmektedir. Özellikle hastalığı geçirdiğinin farkında olmayan bireyler ve gençler bu bakımdan daha risklidir ve neredeyse virüslü hastaların yüzde 80'e yakını hastalığı farkında olmadan, yani asemptomatik geçirmektedir.

Ürünlerin paketleri silindikten sonra bezle kurutulmalı

Toplumumuzda özellikle sebze alırken ürüne dokunma ve seçme geleneği nedeniyle bu risk daha da artmaktadır.

Paketli ürünler sabunlu su ya da çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra dolaba veya saklanacak yere yerleştirilmelidir. Bu amaçla kullanılacak çamaşır suyu 1'e 100 sulandırılarak kullanılmalıdır. Bunun için pratik bir yol olarak 1 litre suya 1 yemek kaşığı ya da kullanılan üründen 1 kapak konulması yeterli olacaktır. Paketli ürünler bu suyla silindikten sonra temiz bir bezle kurutulmalıdır.

Alınan ürünler eve sokulmadan, kişinin üzerindeki kıyafetleri çıkarıp çamaşır makinesine atması, elini ve yüzünü yıkaması gerekir. Kıyafetler günlük yaşamda sık kullanılmayan bir alanda çıkarılmalıdır (örneğin balkonda). Kaban ve ceket gibi yıkanması zor kıyafetler açık havada birkaç saat bekletilmelidir. Ayakkabılar evin dışında çıkarılmalıdır. Ayrıca cep telefonu, kredi kartı, anahtarlar kolonya ya da el dezenfektanı ile silinmelidir. El ve yüz temizliği için klasik sabunla ellerin en az 20 saniye yıkanması gerekir. Bu olanak yoksa yüzde 60'tan 90'a kadar alkol derecesi olan kolonya ve el dezenfektanı kullanılabilir.