Tüp bebek Tedavisi Yaptıracak Çiftler Covid-19 Aşısı Olmalı mı?

Pandeminin başında tüp bebek tedavilerine ara verildi. Fakat, ulusal ve uluslararası üreme derneklerinin önerileri doğrultusunda çocuk sahibi olmak isteyen aileleri bilgilendirerek tedavilere kısa bir süre sonra tekrar başlandı.

Erkek üreme hücrelerinde herhangi bir etkisi yok

Koronavirüsün hücre içine girmesine yardımcı olan ACE-2 reseptörlerinin erkek üreme hücrelerinde olup olmadığına dair yapılan araştırmalarda çok az sayıda bulunduğu görüldü. Yani bulunan oran da çok az 6 bin hücrenin 4 tanesinde bulunmuş. Ayrıca yapılan 7 tane çalışmanın sadece birinde yoğun bakımda tedavi gören hastalarda semende (menide) tespit edilmiş, fakat bu kişilerin uzun süre yoğun bakımda tedavi gören hastalar olduğu için, meni elde ederken bulaşmış virüs olabileceği üzerinde duruluyor. Yine başka bir çalışmada, Kovid-19 geçiren hastaların testislerinde ağrı ve şişlik olmuş fakat kalıcı hasar yaptığına dair net bir bilgi yok. O yüzden erkek üreme hücrelerine herhangi bir etkisi olmadığını düşünülüyor.

Kadın üreme hücreleri ve Kovid-19

Koronavirüsün şu ana kadar kısırlık yaptığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Kadınlarda ise yumurtalık, vajina gibi dokulara bakıldığı zaman Kovid-19’un ACE-2 reseptörleri bulunmadığı için üreme hücrelerinde bir etkisinin olmadığı düşünülüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda virüsün kısırlık yaptığına dair kesin bir bilgi yok. Kovid-19 geçiren biri hemen çocuk sahibi olmak istiyorsa herhangi bir süre korunmasını önermiyoruz. Kişi beklemeden gebe kalabilir.

Erken doğum, gelişme geriliği ve düşük riski

Hastalar ‘Çocuğuma geçer mi?’ diye endişe etti. Kovid-19’un uzun dönemde nasıl etki ettiğine dair bir bilgi yok. Son yapılan çalışmalarda, gebe kişilerde plasentaya yerleştiği erken doğuma, düşüklere, gelişme geriliklerine neden olduğu bildirildi.

Tüp bebek tedavisinde hastalara Kovid-19 testi yapılıyor

Tüp bebek tedavisine uygun olan hastaların tüm tahlilleri yapılıyor. Özellikle yumurta toplama aşamasına gelindiği zaman, virüsün etkileri net bir şekilde bilinmediği için Kovid-19 testi yapılıyor. Testleri pozitif olanların yumurtaları toplanmıyor. Testi negatif olan hastaların yumurtaları toplanıyor, transferi gerçekleştiriliyor.

Gebe kalmak isteyen hastalar aşı olabilir

Hastalara korunmaları ve aşı yaptırmaları öneriliyor. Tüp bebek tedavisi için gelen hasta aşı olmak istiyorsa olabiliyor, 2 doz alımını tamamlayınca tedaviye alınıyor. Aşıların Faz-3 çalışmalarında gebe kişiler yer almadığı için, sonuçlar bilinmiyor. O yüzden hamileliğin ilk 3 ayında aşı olmaları önerilmiyor.