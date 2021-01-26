Tekrarlayan Tüp Bebek BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n Nedenleri
"Tekrarlayan tÃ¼p bebek baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ± Ã§iftler iÃ§in oldukÃ§a yÄ±pratÄ±cÄ± bir sÃ¼reÃ§tir. Umutla baÅŸlayan heyecanÄ±n tekrar tekrar baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n nedenlerini ve tedavi yÃ¶ntemlerini KadÄ±n DoÄŸum ve TÃ¼p Bebek UzmanÄ± ve Embriyolog Op. Dr. Ã–znur DÃ¼ndar AkÄ±n anlatÄ±yor."
Tekrarlayan tÃ¼p bebek baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nda yapÄ±lacak ilk iÅŸlem bu baÅŸarÄ±sÄ±z sonucun sebebinin altÄ±nda yatan faktÃ¶rÃ¼n bulunmasÄ±dÄ±r. Bu sayede gebeliÄŸin oluÅŸumunu engelleyen faktÃ¶r ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gebelik ÅŸansÄ± arttÄ±rÄ±lacaktÄ±r.
Tekrarlayan tÃ¼p bebek baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n nedenleri
BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa neden olan faktÃ¶rleri ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralayabiliriz;
- Rahim iÃ§i dÃ¼zensizlik
- Rahim iÃ§ duvarÄ±nÄ±n yeterli seviyede geliÅŸmemesi
- Trombofililer (kan pÄ±htÄ±laÅŸma bozukluÄŸu)
- Anne ya da baba adayÄ±ndaki genetik bozukluklar
- Endometriozis
Uygulanabilecek tedavi yÃ¶ntemleri
Erkek faktÃ¶rÃ¼nden kaynaklanan sorunlarda sperm incelemesi yapÄ±lmaktadÄ±r. Bu incelemelerde ise DNA kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±, dÃ¶lleme yeteneÄŸi, hareket, sayÄ±, ÅŸekil gibi birÃ§ok konu hakkÄ±nda bilgi elde edilir.
Antioksidan, vitamin ve hormon tedavisi gerekli olabilir ya da sperm yapÄ±sÄ±nÄ±n uyarÄ±lmasÄ± saÄŸlanabilir. Bunlar haricinde azospermi vakalarÄ±nda sperm elde etmek iÃ§in Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemler uygulanabilir.
IMSI (BÃ¼yÃ¼k BÃ¼yÃ¼tmeli Mikroenjeksiyon): Bu iÅŸlem ile spermler binceler kat bÃ¼yÃ¼ltÃ¼lerek incelenir. Ä°nceleme sonucunda en iyi sperm seÃ§ilir. SeÃ§ilen sperm yumurtaya enjekte edilerek gebelik ÅŸansÄ± arttÄ±rÄ±lÄ±r.
Preimplantasyon (Genetik Tarama):ÂBu iÅŸlem ile embriyolar uterusa yerleÅŸtirilmeden Ã¶nce kromozomal aÃ§Ä±dan deÄŸerlendirilerek genetik taramadan geÃ§irilir. SaÄŸlÄ±klÄ± bulunan embriyolar tespit edilerek transfer iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirilir.
Embriyo YapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±: Embriyonun rahme tutunmasÄ±yla ilgili problemlerde kullanÄ±lan bir yÃ¶ntemdir. Ã–zel sÄ±vÄ±lar ile katetere embriyolar alÄ±nÄ±r ve rahme Ã¶zel besleyici sÄ±vÄ±lar verilir.Â Ã–zel sÄ±vÄ±larÄ±n transferinde seÃ§ilen embriyolara da yer verilir. Bu sayede embriyonun rahme tutunma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± artabilir.
Ofis Histeroskopi: Rahim iÃ§i deÄŸerlendirme yÃ¶ntemidir. Anestezi olmadan Ã¶zel histeroskopi ile uterin sorunlarÄ± belirlenebilir. GÃ¶rÃ¼len sorunlar ÅŸunlar olabilir;
- Rahim iÃ§i adezyon alanlarÄ±
- Polipoid geliÅŸimler
- Uterus anomalileri
- Endometrial hiperplazi
- Endometrit
TÃ¼m bu tedavi sÃ¼reÃ§lerinde Ã§iftlerin dikkat etmesi gereken etkenler ise;
- SÃ¼recin sabÄ±r ve dikkat getirdiÄŸi
- Merkez seÃ§iminin oldukÃ§a Ã¶nemli olduÄŸu
- Stresin olumsuz yÃ¶nde etkilediÄŸini
- Doktor tavsiyelerini mutlaka dikkatte alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi