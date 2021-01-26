Tekrarlayan tÃ¼p bebek baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nda yapÄ±lacak ilk iÅŸlem bu baÅŸarÄ±sÄ±z sonucun sebebinin altÄ±nda yatan faktÃ¶rÃ¼n bulunmasÄ±dÄ±r. Bu sayede gebeliÄŸin oluÅŸumunu engelleyen faktÃ¶r ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gebelik ÅŸansÄ± arttÄ±rÄ±lacaktÄ±r.

Tekrarlayan tÃ¼p bebek baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n nedenleri

BaÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa neden olan faktÃ¶rleri ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralayabiliriz;

Rahim iÃ§i dÃ¼zensizlik

Rahim iÃ§ duvarÄ±nÄ±n yeterli seviyede geliÅŸmemesi

Trombofililer (kan pÄ±htÄ±laÅŸma bozukluÄŸu)

Anne ya da baba adayÄ±ndaki genetik bozukluklar

Endometriozis

Uygulanabilecek tedavi yÃ¶ntemleri

Erkek faktÃ¶rÃ¼nden kaynaklanan sorunlarda sperm incelemesi yapÄ±lmaktadÄ±r. Bu incelemelerde ise DNA kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±, dÃ¶lleme yeteneÄŸi, hareket, sayÄ±, ÅŸekil gibi birÃ§ok konu hakkÄ±nda bilgi elde edilir.

Antioksidan, vitamin ve hormon tedavisi gerekli olabilir ya da sperm yapÄ±sÄ±nÄ±n uyarÄ±lmasÄ± saÄŸlanabilir. Bunlar haricinde azospermi vakalarÄ±nda sperm elde etmek iÃ§in Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemler uygulanabilir.

IMSI (BÃ¼yÃ¼k BÃ¼yÃ¼tmeli Mikroenjeksiyon): Bu iÅŸlem ile spermler binceler kat bÃ¼yÃ¼ltÃ¼lerek incelenir. Ä°nceleme sonucunda en iyi sperm seÃ§ilir. SeÃ§ilen sperm yumurtaya enjekte edilerek gebelik ÅŸansÄ± arttÄ±rÄ±lÄ±r.

Preimplantasyon (Genetik Tarama):ÂBu iÅŸlem ile embriyolar uterusa yerleÅŸtirilmeden Ã¶nce kromozomal aÃ§Ä±dan deÄŸerlendirilerek genetik taramadan geÃ§irilir. SaÄŸlÄ±klÄ± bulunan embriyolar tespit edilerek transfer iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirilir.

Embriyo YapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±: Embriyonun rahme tutunmasÄ±yla ilgili problemlerde kullanÄ±lan bir yÃ¶ntemdir. Ã–zel sÄ±vÄ±lar ile katetere embriyolar alÄ±nÄ±r ve rahme Ã¶zel besleyici sÄ±vÄ±lar verilir.Â Ã–zel sÄ±vÄ±larÄ±n transferinde seÃ§ilen embriyolara da yer verilir. Bu sayede embriyonun rahme tutunma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± artabilir.

Ofis Histeroskopi: Rahim iÃ§i deÄŸerlendirme yÃ¶ntemidir. Anestezi olmadan Ã¶zel histeroskopi ile uterin sorunlarÄ± belirlenebilir. GÃ¶rÃ¼len sorunlar ÅŸunlar olabilir;

Rahim iÃ§i adezyon alanlarÄ±

Polipoid geliÅŸimler

Uterus anomalileri

Endometrial hiperplazi

Endometrit

TÃ¼m bu tedavi sÃ¼reÃ§lerinde Ã§iftlerin dikkat etmesi gereken etkenler ise;