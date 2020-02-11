Takma Kirpik Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Uzun süreli kullanmak için sudan uzak durun

Çok da uzun bir süreden bahsetmiyoruz tabii ki. Ancak 24 saat boyunca kirpiklerinizin güzel görünmesini istiyorsanız yüzünüze su sıçratmamaya özen göstermeniz gerekir. Eğer makyajınızı çıkarmanız gerekiyorsa bir makyaj temizleme mendili kullanın ve göz çevrenizden uzak durun. Eğer duş almanız gerekiyorsa ise bunu eski insanların yaptığı gibi yapın ve sadece vücudunuzu yıkayın.

Sıcak suya dikkat edin

Çok sıcak su cildiniz için iyi değildir. Cildinizin kurumasına neden olabilir. Aynı zamanda kirpiklerinizin yapışkanlarının erimesine de neden olur. Eğer temkinli olmak istiyorsanız sıcak sudan uzak durun ve ılık su kullanın. Böylece kirpiklerinizi daha uzun süre kullanabilirsiniz.

Yağ bazlı ürünler kullanmayın

Makyaj temizleyiciler, maskaralar ve hatta sıvı sabunların içinde bile bazen çeşitli yağlar kullanılır. Bu yağlar kirpiklerinizin arasındaki bağları mahvedebilir ve tutundukları yerden kopmalarına neden olabilir. Bu nedenle yağ bazlı ürünleri özellikle kullanmamanız gerekir.

Su bazlı maskara kullanın

Bu işlem biraz risklidir ancak çok umutsuz zamanlarda kullanılabilir. Kirpiklerinizi daha uzun kullanmak istiyorsanız kirpiklerinizin ucuna çok hafif bir şekilde su bazlı bir maskara uygulayabilirsiniz. Yağlı bir maskara kirpik bağlantılarını bozabileceğinden su bazlı maskaralar kullanmak önemlidir.

Kirpik kıvırıcı kullanmayın

Takmak kirpikleri takmışken bir de kıvır kıvır olsun istiyorsunuz biliyoruz ama bu doğru bir seçim değil. Onları yanlışlıkla kırmak istemiyor ve daha uzun süreli kullanmak istiyorsanız kirpik kıvırıcıları çok sert kullanmayın.