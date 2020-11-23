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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Süt İçmenin Dişlere Faydaları Neler?
İyi Yaşam

Süt İçmenin Dişlere Faydaları Neler?

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Süt İçmenin Dişlere Faydaları Neler?
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"Uzmanlar süt içmenin dişlere pek çok fayda sağladığı söylüyor. Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, bu faydaların neler olduğunu anlatıyor."

Süt, sağlıklı bir gülümseme için mükemmel bir seçenek. Süt, dişleri ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olan kalsiyum yönünden zengindir. Ayrıca, içeriğinde bulunan Kazein, diş minesini güçlendirerek diş çürümesine engel olur.

Diş minesini korumaya ve onarmaya yarayan fosfor içeriği ile de harika bir seçim olma konusunda diğer içecekleri geride bırakıyor. 

Spor içecekleri dişlere gerçekten zararlı mı?

Spor içecekleri, egzersiz sırasında kaybettiğiniz vitamin ve minerallerin tekrar vücuda kazandırmak için pazarlansa da pek çoğu bazı gazlı içeceklerden daha fazla şeker içerir hatta bu miktar bir şişe de 19 grama kadar çıkabilir.

Daha da kötüsü içerdikleri sodyum miktarı nerdeyse bir paket cips kadardır. Bu şeker ve sodyum miktarı diş minenize vereceği hasarın yanında egzersiz sonrası ekstra kalori demek.

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