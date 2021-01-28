Türk Çin Kültür Derneği’nin, Çin tıbbı uzman doktorları cevaplıyor...

Strese Bağlı Ağrılara Nasıl Çözüm Bulabiliriz?

Çin Tıbbı Hekimi Dr. Nuh Luo: Akupunktur ve bitkisel tedavi yöntemlerinden bazılarının mutluluk hormonu denilen serotonin maddesinin salgılanmasında çok faydası olmaktadır. Ayrıca bu yöntemlerin, strese bağlı baş, boyun, sırt, bel – bacak ağrılarında ve psikolojik problemlerin giderilmesinde bu yöntemlerin önemli faydaları bulunmaktadır. Geleneksel Çin tıbbı yöntemlerinin anksiyete sorunlarında da etkili olduğu bilinmektedir.

Çin Tıbbı Hekimi Dr. Yuan Zhilin: Diğer hastalıklarda olduğu gibi stres sorununda da akupunktur yönteminin nihai amacı vücudun Yin ve Yang dengesini yeniden kazanmasını sağlamaktır. Hastalığın ortaya çıkış mekanizması karışıktır. Akupunktur, vücudun hastalık sürecinde bozulmuş olan dengesini tekrar kazanabilmesi için Yin ve Yang arasında dengesizliği uzlaştırmaktadır. Akupunktur ve yakı tekniğinin yin ve yang'ı uzlaştırmadaki rolü ise vücudumuzdaki meridyenlerle ilgilidir. Vücudumuzdaki meridyen noktalarının uyumu akupunktur ve yakı teknikleriyle sağlanarak hastanın stres ve bağlı ağrılardan kurtulması sağlanmaktadır.