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MAHMURE ÖZEL

Şimdi Tam Zamanı: Ev Yapımı Sağlıklı Salep Tarifi

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Şimdi Tam Zamanı: Ev Yapımı Sağlıklı Salep Tarifi
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"Kış aylarının sen sevilen içeceği, içimizi ısıtan salep raflarda yerini almaya başladı. Bu leziz içeceği daha sağlıklı bir formda evde yapmaya var mısınız?"

Ev yapımı sağlıklı salep tarifi

Malzemeler:

- 2,5 su bardağı badem sütü( Laktozsuz inek sütü ya da soya sütü de kullanabilirsiniz)

- 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi şekeri

- Birkaç damla vanilya ekstresi ya da yarım paket toz vanilya

- 1 tatlı kaşığı saf toz salep

- Toz tarçın

Hazırlanışı:

Sütün yarısını bir tencere alın ve şekeri ilave ederek kaynatın.

Kalan süt ile salep tozunu karıştırın ve pürüzsüz bir macun kıvamı alana kadar çırpın.

Salep tozlu karışımı ocaktaki süte ekleyin, sürekli karıştırarak kaynayın. Topaklanmasını önlemek için sürekli karıştırmanız çok önemli.

Karışım kaynayınca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Eğer karışımınızda topaklar olduysa hafifçe mikserden geçirebilir ya da fincanlara dökerken süzgeçten yardım alabilirsiniz.

Fincanlara döktükten sonra üzerine toz tarçın serpin. Afiyet olsun! 

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