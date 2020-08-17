MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım Sigara Kullanımı Cildi Nasıl Etkiliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Sigara Kullanımı Cildi Nasıl Etkiliyor?
Kişisel Bakım

Sigara Kullanımı Cildi Nasıl Etkiliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sigara Kullanımı Cildi Nasıl Etkiliyor?
Abone Olgoogle-news

"Sigaranın sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri herkes tarafından bilinen bir gerçektir.Ancak sigara, sadece akciğerler ve kalp damar sistemimizi etkilemez.Cilt sağlığı açısından da birçok probleme neden olur. Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran konu hakkında bilgiler verdi. "

Birçok insan küçük yaşlarda sigaraya başlar. Ve alışkanlık haline gelen bu davranışın yaşamımızı ve sağlığımızı nasıl etkilediğini sorgulamayı da bir süre sonra bırakabiliyoruz. Çünkü tanıdığımız bildiğimiz hemen hemen herkes sigara içiyor. Ve biz bu nikotin maruziyetinden bir şekilde kurtulamıyoruz.

''Sigara nasıl kırışıklığa neden olur?'' sorusunun cevabı ise şöyle; sigaradaki toksinler, cildimizdeki kollajen ve elastin lifleri doğrudan yıkar, bu yapılar normalde cildi sıkı ve formda tutan yapılardır. Böylece yaşlanma hızlanır ve kırışıklıklar artar. Nikotin, damarları daraltır, cilde yetersiz besin ve oksijen gider. Sigarada 4000’ den fazla bilinen kimyasal var. Sigara içmeye yeni başladıysanız cildinizdeki değişimleri göremeyebilirsiniz belki, 10 yıl boyunca sigara içen kişilerin ciltlerindeki değişim kendi yaşıtlarıyla kıyaslandığında önemli derecede fark edilir. Ayrıca sürekli sigara dumanına maruz kalmak ve sigara içerken yapılan mimik hareketleri de, dudakların büzülmesi, gözlerin kısılması gibi... kırışıklıkları artırır.

Sigaranın etkilerinden kurtulmak için geç değil, her an karar verip sağlığınız ve güzelliğiniz için olumlu bir adım atarak sigarayı bırakabilirsiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi