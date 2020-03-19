Sarı Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Sarı saçın kendinize uygun olan tonlarını seçmek, hem herkes tarafından fark edilmenizi hem de kendinize çok daha fazla güvenmenizi sağlar. Sarı saç, altta kullanılmakta olan rengin durumuna göre genellikle açıcı üzerine, seçilen sarı ton uygulanarak elde edilir.

Sarı Saç Rengi Kimlere Yakışır?

Sarı saç rengi, genellikle her tene uyan bir saç rengidir. Şöyle açıklayacak olursak; çok esmer tene sahip olan bir kişi, sarının daha koyu tonlarından olan karamel sarısı ile yüzünü renklendirebilir veya ten rengi çok beyaz olan bir kişi, sarının en açık tonu olan platin rengi ile kendini yenileyebilir. Ancak sarının hangi tonu olursa olsun mutlaka makyaj ile desteklenmelidir.

Sarı saç, uygun makyaj tüyolarını kullanarak, çok daha dikkat çekici ve tutkulu bir renge dönüşebilir. Saçlarında bebeksi sarı ışıltılar tercih edenler tercihlerini mutlaka küllü sarılardan yana kullanmalılar. Ayrıca son zamanların trendlerinden olan balköpüğü rengi de birçok kadın tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Sarı Saç Akar mı?

Sarı saç kullanan veya kullanmayı düşünen kişilerin aklındaki ilk soru, sarı saç renginin akıp akmayacağıdır. Bu rengin akması, tamamen altta bulunan renk ile ilgili bir durumdur. Sarı saç koyu bir renk üzerine uygulandıysa, renk oturana kadar birkaç kez, sarıya boyanmaması gerekecektir. Altta kullanılan renk eğer kızıl veya kızılın farklı bir tonu ise, mutlaka öncelikle bu rengin akıtılması gerekecektir.

Sarı Saç Bakımı Nasıl Yapılır?

Sarı saçlara sahip olmak istiyorsanız, bakım konusunda mutlaka gerekli bilgileri edinmelisiniz. Sarı saçlara gerektiği rengi uygulayabilmek için, çoğu zaman açıcılar kullanılır. Açıcılar, kalitesine göre saçlarınızdaki renk akmasını geciktirebilir.

Ancak saçlarınızın nem dengesini korumanız ve gereken bakımı sağlamanız için mutlaka, piyasada satılan sarı saça özel bakım ürünlerini kullanmanız gerekmektedir. Saçlarınızı çok sık ve sıcak su ile yıkamamak ile beraber uygun olan sarı saç şampuanları da yapılacak bakım için gerekli olacaktır.