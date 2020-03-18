Gri Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Gri saç renginin sizin için uygun tonunu seçmek, sizi hem farklı kılacak hem de tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlayacak. Gri saç rengi, siyah, beyaz ve mavi/yeşil kontrast renklerinin karışımından oluşur.

Gri saç rengi kimlere yakışır?

Gri saç rengi, siyah kadar keskin, sarı kadar göz alıcı bir renk değil, daha nötr bir renk olduğundan dolayı, cilt renginiz eğer açık buğday veya beyaz ise tercih etmeniz gereken bir renktir. Eğer olduğunuzdan biraz daha çılgın ya da biraz daha asil bir görüntü kazanmak isterseniz, gri saç rengini mutlaka denemelisiniz.

Gri saç rengi akar mı?

Gri saç rengi de kullanacağınız her renk gibi, zamanla karışmaya başlayacak veya yerini diplerden gelen kendi saç renginize teslim edecektir. Bu süreç çok kısa vadede olmasa da, her boyalı saç gibi elbet ki gri saç rengi de zamanla değişime uğrayacaktır. Bunun için mutlaka, kuaförünüz tarafından belirlenen zamanlarda saçlarınıza gereken boya ve bakım işlemlerini yaptırmalı, renk başkalaşmadan gereken önlemleri almalısınız. Eğer gri saç rengi kullanmaktan vazgeçtiyseniz de kuaförünüz mutlaka bu rengi kendi yöntemleri ile akıtacaktır.

Gri saç rengi bakımı nasıl yapılır?

Gri saç rengi görüntü itibari ile muhteşem olsa da bakım için mutlaka bazı ipuçları gerektirir. Zamanla gri tonlar arasında sarılaşma görülmesi muhtemeldir. Eğer böyle bir görüntü sizi rahatsız edecekse, gri saç rengi için piyasada kolaylıkla bulabileceğiniz ve her bütçeye hitap eden bakım şampuanları, kremleri gibi ürünleri kullanarak, saçlarınızı bir nebze boyandığı ilk günkü ışıltısına kavuşturabilirsiniz.

Ayrıca piyasada bolca bulunan turunculaşma ve sararma karşıtı bu şampuanlar, çoğu zaman saç renginizi korumakla kalmayıp, gereken bakım, ışıltıyı vererek, cildin nem dengesini de koruyor.