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Haberler >Mahmure>Rüyada FotoÄŸraf Çekmek Ne Anlama Gelir? Rüyada EÅŸiyle Ya Da Eski Sevgiliyle FotoÄŸraf Çekilmek Tabiri
Mahmure

Rüyada FotoÄŸraf Çekmek Ne Anlama Gelir? Rüyada EÅŸiyle Ya Da Eski Sevgiliyle FotoÄŸraf Çekilmek Tabiri

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Rüyada FotoÄŸraf Çekmek Ne Anlama Gelir? Rüyada EÅŸiyle Ya Da Eski Sevgiliyle FotoÄŸraf Çekilmek Tabiri

"RÃ¼yalar bazen iÃ§ dÃ¼nyamÄ±zdaki sÄ±rlarÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karan, Ã§oÄŸu kez kendimize bile itiraf edemediÄŸimiz sÄ±rlarÄ± sorgulatan bilinÃ§altÄ± oyunlarÄ±dÄ±r. RÃ¼yada fotoÄŸraf Ã§ekmek ile ilgili gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z her bir rÃ¼yanÄ±n yorumuna dair detaylarÄ± derledik."

RÃ¼yada fotoÄŸraf Ã§ekmek sÄ±rlarla ilgili sorunlarÄ±nÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir.

RÃ¼yada FotoÄŸraf Ã‡ekmek

RÃ¼yada fotoÄŸraf Ã§ekmek, yakÄ±n arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ± tesadÃ¼fen Ã¶ÄŸreneceÄŸiniz anlamÄ±na gelir. RÃ¼yada tek baÅŸÄ±nÄ±za Ã§ektirdiÄŸiniz fotoÄŸraf kendinize dahi itiraf edemediÄŸiniz sÄ±rlarÄ±n bir gÃ¶stergesidir. EÄŸer fotoÄŸrafta baÅŸka kiÅŸiler varsa, fotoÄŸraftaki insanlarla paylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir sÄ±rrÄ±nÄ±z olacak ama bu sÄ±r bir an Ã¶nce ortaya Ã§Ä±kacak demektir. EÄŸer sÄ±rrÄ±nÄ±zÄ± daha gÃ¼vende tutmak istiyorsanÄ±z kimseyle paylaÅŸmamanÄ±z gerekmektedir. DiÄŸer yandan sÄ±rrÄ±nÄ±zÄ± yakÄ±n olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir dostunuzla paylaÅŸma amacÄ±nÄ±z varsa bundan vazgeÃ§melisiniz. Ã‡oktan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ysanÄ±z bu sÄ±rrÄ±n sadece bir hurafeden ibaret olduÄŸunu dile getirerek, yakÄ±n dostunuzu denediÄŸinizi sÃ¶yleyip bu Ã§Ä±kmazdan kurtulabilirsiniz.

RÃ¼yada FotoÄŸraf Ã‡ekmeye Ã‡alÄ±ÅŸmak Ama Ã‡ekememek

RÃ¼yada fotoÄŸraf Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸmak ama Ã§ekememek, ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan korktuÄŸunuz bir sÄ±r sonsuza dek aklÄ±nÄ±zda kalacak demektir. Fakat bu sÄ±rrÄ± hiÃ§ deÄŸilse birileri ile paylaÅŸmalÄ± ve biraz olsun kendinizi rahatlatmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu bÃ¼yÃ¼k sÄ±r gÃ¼n geÃ§tikÃ§e sizi yiyip bitirmektedir. Fakat bu sÄ±rrÄ± kiminle paylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z da oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Ã‡evrenizde Ã§ok az sayÄ±da gÃ¼venebileceÄŸiniz insan olduÄŸunu biliyorsunuz. Bu yÃ¼zden sizi tanÄ±mayan birinden yardÄ±m almak daha mantÄ±klÄ± olacaktÄ±r.

RÃ¼yada Birinin FotoÄŸraf Ã‡ekmekÂ Â Â

RÃ¼yada birinin fotoÄŸraf Ã§ekmek, sizin hakkÄ±nÄ±zda bazÄ± sÃ¶ylentiler olduÄŸunu gÃ¶sterir. Bu sÃ¶ylentilerin hoÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± bir gerÃ§ektir ve sonunda sizin canÄ±nÄ±zÄ± yakacak derecede bÃ¼yÃ¼me gÃ¶sterebilir. Daha en baÅŸÄ±nda bu sÃ¶ylentilerle ilgili tedbiri elden bÄ±rakmamanÄ±z iÃ§in rÃ¼yanÄ±z size bir iÅŸaret gÃ¶stermektedir.

RÃ¼yada Birinin FotoÄŸraf Ã‡ekmek Ä°stemesi

RÃ¼yada birinin fotoÄŸraf Ã§ekmek istemesi, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla ilgili bir sorun hakkÄ±nda kendinizi eleÅŸtirerek suÃ§unuzu kabul edeceÄŸiniz anlamÄ±na gelebilir. Bu yÃ¼zden de ondan Ã¶zÃ¼r dilemek yapacaÄŸÄ±nÄ±z en erdemli davranÄ±ÅŸ olacaktÄ±r.

RÃ¼yada BulanÄ±k FotoÄŸraf Ã‡ekmek

RÃ¼yada bulanÄ±k fotoÄŸraf Ã§ekmek, birilerinin sizin sÄ±rrÄ±nÄ±zÄ± bildiÄŸi anlamÄ±na gelir. Bu da dedikoduya mahal vermektedir. Bu sÄ±rrÄ± sizden Ã¶ÄŸrenmiÅŸ olmalarÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± gibi yakÄ±n Ã§evrenizden birinin baÅŸkalarÄ±na sÃ¶ylediÄŸini bilmeniz gerekiyor. Unutmamak gerek ki iki kiÅŸinin bildiÄŸi hiÃ§bir zaman sÄ±r deÄŸildir.

RÃ¼yada BaÅŸkasÄ±nÄ±n FotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã‡ekmekÂ Â Â Â

RÃ¼yada baÅŸkasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekmek, aÃ§Ä±klamaktan korktuÄŸunuz sÄ±rrÄ±nÄ±zÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n fark edeceÄŸini gÃ¶sterebilir. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan baÅŸka kimse bu sÄ±rrÄ± bilmeyecek demektir. DiÄŸer yandan bu sÄ±rrÄ± onlarla paylaÅŸarak sonradan sizi eleÅŸtirmelerine ya da yaftalamalarÄ±na engel olmak da sizin elinizde demektir.

RÃ¼yada EÅŸiyle FotoÄŸraf Ã‡ekmekÂ Â Â Â Â

RÃ¼yada eÅŸiyle fotoÄŸraf Ã§ekmek, fotoÄŸraftaki kiÅŸiyle ilgili bir dedikodu duyacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor ama buna dikkat etmiyorsunuz demektir. Fakat dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. RÃ¼yasÄ±nda eÅŸiyle fotoÄŸraf Ã§ektirdiÄŸini gÃ¶ren kiÅŸi eÅŸi hakkÄ±nda ya da sevgilisi hakkÄ±nda oldukÃ§a Ã¶nemli bir sÄ±r Ã¶ÄŸrenecek demektir. Bu sÄ±r umurunuzda olmayabilir. Fakat genel manada size bu sÄ±rrÄ± veren kimsenin baÅŸÄ±na gelenlerin, sizin de baÅŸÄ±nÄ±za geleceÄŸiniz unutmamakta da fayda olduÄŸunu bilmelisiniz.

RÃ¼yada Eski Sevgiliyle FotoÄŸraf Ã‡ekmekÂ Â Â

RÃ¼yada eski sevgiliyle fotoÄŸraf Ã§ekmek, yakÄ±nÄ±nÄ±z hakkÄ±nda duyacaÄŸÄ±nÄ±z mantÄ±ksÄ±z haberler olduÄŸunu gÃ¶sterebilir. Bu haberler sizin biraz canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kacaÄŸa benziyor fakat Ã§ok fazla Ã¼stÃ¼nde durmamalÄ± ve takÄ±ntÄ± haline getirmemelisiniz. Bu dÃ¶nemlerin geÃ§ici olduÄŸunu ve siz Ã¼stÃ¼nde durmadÄ±kÃ§a kaybolup gideceÄŸini ve gÃ¼ndemin deÄŸiÅŸeceÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

RÃ¼yada Bir Erkekle FotoÄŸraf Ã‡ekmek

RÃ¼yada bir erkekle fotoÄŸraf Ã§ekmek, beklediÄŸinizden daha fazla saygÄ± duyulacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± veya onur duyacaÄŸÄ±nÄ±z bir ortama gireceÄŸinizi gÃ¶sterir. Bu ortamda kendi sÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± ve kimliÄŸinizi gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karmamanÄ±z gerektiÄŸini bilmelisiniz. Ä°nsanlar size samimi gelebilir fakat her biri saygÄ± gÃ¶rmek iÃ§in Ã¼zerinizden prim yapabilecek kimselerdir.

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