RÃ¼yada fotoÄŸraf Ã§ekmek sÄ±rlarla ilgili sorunlarÄ±nÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir.

RÃ¼yada FotoÄŸraf Ã‡ekmek

RÃ¼yada fotoÄŸraf Ã§ekmek, yakÄ±n arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ± tesadÃ¼fen Ã¶ÄŸreneceÄŸiniz anlamÄ±na gelir. RÃ¼yada tek baÅŸÄ±nÄ±za Ã§ektirdiÄŸiniz fotoÄŸraf kendinize dahi itiraf edemediÄŸiniz sÄ±rlarÄ±n bir gÃ¶stergesidir. EÄŸer fotoÄŸrafta baÅŸka kiÅŸiler varsa, fotoÄŸraftaki insanlarla paylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z bir sÄ±rrÄ±nÄ±z olacak ama bu sÄ±r bir an Ã¶nce ortaya Ã§Ä±kacak demektir. EÄŸer sÄ±rrÄ±nÄ±zÄ± daha gÃ¼vende tutmak istiyorsanÄ±z kimseyle paylaÅŸmamanÄ±z gerekmektedir. DiÄŸer yandan sÄ±rrÄ±nÄ±zÄ± yakÄ±n olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir dostunuzla paylaÅŸma amacÄ±nÄ±z varsa bundan vazgeÃ§melisiniz. Ã‡oktan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ysanÄ±z bu sÄ±rrÄ±n sadece bir hurafeden ibaret olduÄŸunu dile getirerek, yakÄ±n dostunuzu denediÄŸinizi sÃ¶yleyip bu Ã§Ä±kmazdan kurtulabilirsiniz.

RÃ¼yada FotoÄŸraf Ã‡ekmeye Ã‡alÄ±ÅŸmak Ama Ã‡ekememek

RÃ¼yada fotoÄŸraf Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸmak ama Ã§ekememek, ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan korktuÄŸunuz bir sÄ±r sonsuza dek aklÄ±nÄ±zda kalacak demektir. Fakat bu sÄ±rrÄ± hiÃ§ deÄŸilse birileri ile paylaÅŸmalÄ± ve biraz olsun kendinizi rahatlatmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu bÃ¼yÃ¼k sÄ±r gÃ¼n geÃ§tikÃ§e sizi yiyip bitirmektedir. Fakat bu sÄ±rrÄ± kiminle paylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z da oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Ã‡evrenizde Ã§ok az sayÄ±da gÃ¼venebileceÄŸiniz insan olduÄŸunu biliyorsunuz. Bu yÃ¼zden sizi tanÄ±mayan birinden yardÄ±m almak daha mantÄ±klÄ± olacaktÄ±r.

RÃ¼yada Birinin FotoÄŸraf Ã‡ekmekÂ Â Â

RÃ¼yada birinin fotoÄŸraf Ã§ekmek, sizin hakkÄ±nÄ±zda bazÄ± sÃ¶ylentiler olduÄŸunu gÃ¶sterir. Bu sÃ¶ylentilerin hoÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± bir gerÃ§ektir ve sonunda sizin canÄ±nÄ±zÄ± yakacak derecede bÃ¼yÃ¼me gÃ¶sterebilir. Daha en baÅŸÄ±nda bu sÃ¶ylentilerle ilgili tedbiri elden bÄ±rakmamanÄ±z iÃ§in rÃ¼yanÄ±z size bir iÅŸaret gÃ¶stermektedir.

RÃ¼yada Birinin FotoÄŸraf Ã‡ekmek Ä°stemesi

RÃ¼yada birinin fotoÄŸraf Ã§ekmek istemesi, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla ilgili bir sorun hakkÄ±nda kendinizi eleÅŸtirerek suÃ§unuzu kabul edeceÄŸiniz anlamÄ±na gelebilir. Bu yÃ¼zden de ondan Ã¶zÃ¼r dilemek yapacaÄŸÄ±nÄ±z en erdemli davranÄ±ÅŸ olacaktÄ±r.

RÃ¼yada BulanÄ±k FotoÄŸraf Ã‡ekmek

RÃ¼yada bulanÄ±k fotoÄŸraf Ã§ekmek, birilerinin sizin sÄ±rrÄ±nÄ±zÄ± bildiÄŸi anlamÄ±na gelir. Bu da dedikoduya mahal vermektedir. Bu sÄ±rrÄ± sizden Ã¶ÄŸrenmiÅŸ olmalarÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± gibi yakÄ±n Ã§evrenizden birinin baÅŸkalarÄ±na sÃ¶ylediÄŸini bilmeniz gerekiyor. Unutmamak gerek ki iki kiÅŸinin bildiÄŸi hiÃ§bir zaman sÄ±r deÄŸildir.

RÃ¼yada BaÅŸkasÄ±nÄ±n FotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã‡ekmekÂ Â Â Â

RÃ¼yada baÅŸkasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekmek, aÃ§Ä±klamaktan korktuÄŸunuz sÄ±rrÄ±nÄ±zÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n fark edeceÄŸini gÃ¶sterebilir. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan baÅŸka kimse bu sÄ±rrÄ± bilmeyecek demektir. DiÄŸer yandan bu sÄ±rrÄ± onlarla paylaÅŸarak sonradan sizi eleÅŸtirmelerine ya da yaftalamalarÄ±na engel olmak da sizin elinizde demektir.

RÃ¼yada EÅŸiyle FotoÄŸraf Ã‡ekmekÂ Â Â Â Â

RÃ¼yada eÅŸiyle fotoÄŸraf Ã§ekmek, fotoÄŸraftaki kiÅŸiyle ilgili bir dedikodu duyacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor ama buna dikkat etmiyorsunuz demektir. Fakat dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. RÃ¼yasÄ±nda eÅŸiyle fotoÄŸraf Ã§ektirdiÄŸini gÃ¶ren kiÅŸi eÅŸi hakkÄ±nda ya da sevgilisi hakkÄ±nda oldukÃ§a Ã¶nemli bir sÄ±r Ã¶ÄŸrenecek demektir. Bu sÄ±r umurunuzda olmayabilir. Fakat genel manada size bu sÄ±rrÄ± veren kimsenin baÅŸÄ±na gelenlerin, sizin de baÅŸÄ±nÄ±za geleceÄŸiniz unutmamakta da fayda olduÄŸunu bilmelisiniz.

RÃ¼yada Eski Sevgiliyle FotoÄŸraf Ã‡ekmekÂ Â Â

RÃ¼yada eski sevgiliyle fotoÄŸraf Ã§ekmek, yakÄ±nÄ±nÄ±z hakkÄ±nda duyacaÄŸÄ±nÄ±z mantÄ±ksÄ±z haberler olduÄŸunu gÃ¶sterebilir. Bu haberler sizin biraz canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kacaÄŸa benziyor fakat Ã§ok fazla Ã¼stÃ¼nde durmamalÄ± ve takÄ±ntÄ± haline getirmemelisiniz. Bu dÃ¶nemlerin geÃ§ici olduÄŸunu ve siz Ã¼stÃ¼nde durmadÄ±kÃ§a kaybolup gideceÄŸini ve gÃ¼ndemin deÄŸiÅŸeceÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

RÃ¼yada Bir Erkekle FotoÄŸraf Ã‡ekmek

RÃ¼yada bir erkekle fotoÄŸraf Ã§ekmek, beklediÄŸinizden daha fazla saygÄ± duyulacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± veya onur duyacaÄŸÄ±nÄ±z bir ortama gireceÄŸinizi gÃ¶sterir. Bu ortamda kendi sÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± ve kimliÄŸinizi gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karmamanÄ±z gerektiÄŸini bilmelisiniz. Ä°nsanlar size samimi gelebilir fakat her biri saygÄ± gÃ¶rmek iÃ§in Ã¼zerinizden prim yapabilecek kimselerdir.

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