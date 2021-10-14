Rüyada düşük yapmak ne anlama gelir? Rüyada hamile olmadan düşük yapmanın anlamı

Rüyada bebek düşürmek diğer bir deyişle düşük yapmak çok farklı şekillerde yorumlanabilen bir rüyadır. Rüyada hamile iken çocuk düşürmek, rüya sahibinin müjdeli haberler alması şeklinde tabir edilmektedir. Rüya sahibinin kadın ya da erkek olmasına bağlı olarak rüyaya dair yapılan tabirler değişmektedir. Doğum endişesi duyan ya da önceki hamileliğinde sorunlar yaşayan gebe kadınlar bu tarz rüyaları sıklıkla görebilmektedir.

Rüyada Düşük Yapmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada düşük yapmak farklı şekillerde tabir edilen bir rüyadır. Hamile bir kadının rüyasında düşük yaptığını görmesi çok kısa bir zamanda tüm sorunlarından kurtulacağı ve feraha kavuşacağı şeklinde tabir edilir. Bir başka rivayete göre rüyasında düşük yaptığın gören kişinin maddi yükümlülükleri azalacak, iş hayatında yükselişe geçecek ve kazancı artacaktır. Bir diğer rüya tabirinde rüyayı görenin sağlığının iyi ve ömrünün uzun olacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Hamile Olmadan Düşük Yapmanın Anlamı

Rüyada hamile olmadan düşük yapmak, evli insanlar için aile içi anlaşmazlıklara delalet eder. Evli bir kadının rüyasında düşük yaptığını görmesi, evliliğine diğer insanların karışması yüzünden eşi ile arasının bozulacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bekar kimselerin rüyalarında düşük yaptıklarını görmeleri ise aşk hayatlarında hayal kırıklıkları ile karşılaşacaklarına yorulur.

Rüyada Düşük Yapan Birini Görmek

Rüyada düşük yapan birini görmek, rüya sahibinin kötü bir haber almasına ve bu haberin sahibi olan kişiye yardım etmek amacıyla yola çıkmasına yorulur. Bir diğer tabirde ise bu rüya, kişinin yaşamında çeşitli aksilikler ile karşılaşmasına ve sevdiği kişilere verdiği bazı sözleri bu yüzden yerine getirememesi nedeni ile güven kaybına uğraması biçiminde tabir edilir.