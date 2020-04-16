Rüyada Dere Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Dere Geçmek Ve Kenarında Gezmek Anlamı

Birçok kişi rüyasında dere görmektedir. Rüyada dere görmenin bir anlamı olduğu gibi dere kenarında gezmek, derenin içinden geçmek gibi dere ile ilgili olan çeşitli olaylar farklı anlamlar içerir. Bu neden ile rüyada dere görmenin yanında, farklı detayların olup olmadığı hatırlanmalıdır.

Rüyada Dere Görmek

Rüyada dere görmek özverili, azimli ve meşakkatli çalışmaların hemen sonrasında kişinin kendi idealleri ve hedeflerine ulaşması veya hedeflediği kazancı elde etmesi anlamına gelmektedir. Rüyada dere görmek kişinin istediği bir işte çalışarak başarıya ulaştığı gösterir. Emeklerin karşılığının alınıp istenilen şeylere ulaşılacağının habercisidir. Rüyada dere görmek kişinin manevi olarak da maddi olarak da bolluğa ulaşması anlamına gelir.

Rüyada görülen derenin suyu temizse bol nimet, bol kazanç ve zenginlik işaretidir. Rüyada görülen dere yeşil bir alanın üzerinden geçiyor ve geçip gittiği her yeri suluyorsa rüyayı gören kişi evliyse o kişinin hayırlı evlatları olacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi bekar biri ise o kişi için hayırlı kısmet anlamına gelmektedir. Rüyada görülen dere kuru bir dere ise ev içerisinde birtakım huzursuzlukların yaşanıp, evden bazı ayrılıklar olacağının işaretidir. Bazen dere kuruluğu bir kadına yorumlanır.

Rüyada Dere Taşması

Rüyada dere taşması başa gelen sıkıntıların atlatılması için her yolun deneneceği, hayatta ne olacağı belirsiz olan durumların belirlilik kazanacağına işaret eder. Rüyada dere taşması yaşanan dert ve sıkıntıların tekrarlanmayacak şekilde biteceğine işaret eder. Kötü durumların yaşanmasının ardından hayırlı kazançlar elde edip, kolay geçinileceğine, çekilen her çilenin sona ereceğine, daha çok rızık kazanılacağına işaret eder.

Rüyada dere taşması aynı zamanda kişinin eğitim hayatında başarılı olup başarı belgeleri alacağına, kişinin iş yaşamında da başarı elde edeceğine ve işinden kazancının artacağına işaret eder. Kişinin ailesi ile birlikte çok mutlu olacağını fakat bunun yanında aile içerisinde birtakım tartışmaların yaşanabileceğine işaret eder. Rüyasında derenin taştığını gören kimse birkaç ay maddi anlamda zorluk yaşamasına ve aksiliklerin arka arkaya gelmesine işaret etse de bu sıkıntıların yavaş yavaş da yok olacağına işaret eder.

Rüyada Dereden Geçmek

Rüyada dereden geçmek rüya sahibinin oldukça büyük ve iyi bir işe ortak olacağına, birçok mal ve mülk elde edeceğine, yüklü paralar kazanacağına, borç olarak büyük bir borç yapacağına işarettir. Kişinin zor bir işi yapmaya girişmesi ve bu işin altından kalkmaya çalışıp bunda başarısız olacağına işaret eder. Dost, arkadaş gibi yakın görülen çevreden rüya sahibinin kötülük göreceğine işaret eder. Neredeyse herkesin kıskanacağı başarılı işlere imza atılacağına işaret eder. Aynı zamanda rüyada dereden geçmek kısa sürede sorunların çözümlenmesi için atılacak adımların başarı getirip, sorunların çözümünün gerçekleşeceğine işaret eder.

Rüyada dereden geçmek kişinin hiçbir zaman işinde yüksek konumlara gelemeyip, sürekli alt kadrolarda iş bulabileceğine işaret eder. Rüyada dereden geçmek kişinin üzülmesine neden olup, canını sıkacak durumlar ile karşı karşıya kalacağına işaret eder. Özellikle kişinin gizli kalmasını arzu ettiği bazı sırlarının açığa çıkacağı anlamına gelmektedir. Rüyada dereden geçmek aynı zamanda kişinin feraha ereceğini, kendisi için zor olan süreçlerden geçip bu süreçleri atlatacağının işaretçisidir. Kişi için sevineceği, mutlu olacağı müjdeli bir haber geleceğini de işaret etmektedir.