Rodonit Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Rodonit Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Rodonit Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Rodonit taşı, Yunanca 'Gül Taşı' olarak tanımlanır. Renkleri gülü andırdığından bu isimle ifade edilir. Rodonit taşı kişide yetersi kalma duygusunu en aza indirger. Kişinin kendisine güveninin artmasında yardımcı olur.

Rodonit Taşı Nedir?

Rodonit taşı, 'Gül Taşı, Detoks Taşı' gibi isimlerle bilinir. Lal Taşlarının bir çeşididir. Duygusal anlamda faydaları olduğu gibi fiziksel açıdan önemli yararlara sahiptir. En çok özgüven artırıcı taş olarak tanımlanır. Kişinin sağlığını korumasında yardımcı görev görür.

Rodonit Taşı Ne İşe Yarar?

İletişimi artıran taş olarak bilinir. Enerjiyi yükselten bu taşın bir özelliği de uyum taşı olmasıdır. Kişiler arası uyumun sağlanmasında pozitif etki yaratabilir.

Başarma isteğini artıran rodonit, algılama kapasitesinin artmasında yardımcı görev görür.

Geçmişe takılma hissini yok eder. Depresyon benzeri rahatsızlıklardan arınmada kullanılabilir.

Akciğer sağlığı için olumlu etkilere sahiptir.

Rodonit taşı geçmiş çağlardan bu yana karabasan ve kötü rüyaların son bulabilmesi için kullanılan etkili bir taştır.

Rodonit Taşı Nerelerde Bulunur?

Rodonit taşı 1790'lı yıllarda Rusya'nın Ural dağlarında bulundu. Kartal taşı olarak anılan rodonit taşının çok sayıda yerde bulunduğu söylenebilir. Rusya başta almak üzere; İspanya, Almanya, İsveç, Madagaskar, Meksika, Brezilya, Hindistan, Avustralya, ABD ve Kanada gibi ülkelerde bulunur.

Rodonit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Rodonit ve benzeri değerli taşların sahte denilen versiyonları piyasaya sürülebiliyor. Bu durumdan kaynaklı, taşın gerçek olup olmadığını anlamak için basit bir yöntem uygulanabilir. Değerli taşların sahteleri yapıldığında, kullanılan taşlar sıradan olanlardır. Sadece çevreleri boyanarak değerli taşlara benzetilmeye çalışılırlar. Bu durumda hafif ateş ısısı gördüklerine boyaları erimeye başlar. Gerçek rodonit taşında bu durum söz konusu olmaz.

Rodonit Taşı Nasıl Kullanılır?

Rodonit taşı kullanmadan önce mutlaka temizlik ve arınma işleminin yapılması gerekir. Rodonit taşının farklı kullanım alanları bulunur. Taş aksesuar ve takılarda kullanımı yaygın olan bir taştır.

Rodonit Taşı Faydaları Nelerdir?

Reflekslerin gelişimine yardımcı olur.

Özellikle sınav zamanlarında kullanımı stres ve sorunların azalmasında fayda sağlar.

Fiziksel gücün artmasında yardımcı görevi görür.

Ruh eşini bulmada yardımcı olur.

Vücudun dengesinin sağlanmasına fayda sağladığı belirtilir.

Kişinin olumlu açıdan rahatlamasını destekler.

Rodonit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Rodonit taşı gül kırmızı, pembe ve kahverengiye yakın kırmızı renkte bulunur. Donuk renk tonuna sahiptir. Opak ve şeffaflık arasındadır. Rodonit taşı enerjiyi temel alan taşların başında gelir.

Rodonit Taşı Kolye Olarak Kullanılabilir mi?

Rodonit taşı takı aksesuar alanında kullanılan taşlar arasındadır. Kolye biçiminde kullanımı yaygındır.

Rodonit Taşı Tespih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Rodonit taşı tespih ve yüzük şeklinde kullanılabildiği gibi küpe benzeri aksesuarlarda sıkça kullanılan değerli taşlar gurubunda yer alırlar.

Rodonit Taşı Temizliği ve Bakımı

Rodonit taşını aldıktan sonra belli aralıklarla temizlemek enerjisinin korunmasına yardımcı olur. Temizliğinin doğru yapılması da önemlidir.

Rodonit taşını su altında 5-6 dakika bekleterek temizlemek mümkündür.

Tuzlu su ve deniz suyunda bekletip temizlemek mümkün olabilmektedir.

24 saat kadar toprak altında bekletilip negatif enerjisini atması beklenebilir. Bu yaygın temizlik yöntemlerinden biridir.

Mum ışığı ve tuz lambasıyla temizleme rodonit taşının temizlenmesinde kullanılan en yaygın yöntemlerin başında yer alır.