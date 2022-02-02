Psikolojik hastalıklar ve belirtileri nelerdir? Ruhsal hastalıklar nasıl tedavi edilir

Bir psikolojik hastalık anormal düşünce, duygu ve davranışlar ile karakterize bir durumdur.

Psikolojik Hastalıklar ve Belirtileri Nelerdir?

Psikolojik hastalıklar, kavramsallaştırmanın en basit yaklaşımı, atipik, sıkıntılı, işlevsiz ve hatta bazen tehlikeli olan davranışları, düşünceleri ve içsel deneyimleri bir bozukluğun belirtileri olarak etiketlemektir. Kendinizi aşırı derecede depresif hissettiyseniz, aktivitelere olan ilginizi kaybettiyseniz, yemek yemekte veya uyumada zorluk çekiyorsanız, kendinizi tamamen değersiz hissediyorsanız ve intihar etmeyi düşünüyorsanız, duygularınız atipik olur, normdan sapar ve psikolojik bir durumun varlığına işaret edebilir.

Stres

Tehdit edici veya başa çıkılması (başa çıkılması) çok zor olan önemli olaylarla (stresörler) karşı karşıya kaldıklarında insanlar stres yaşarlar. Stresin psikolojik belirtileri arasında kaygı ve gerginlik, kontrol edilemeyen endişe, sinirlilik, dikkat dağınıklığı ve yeni şeyler öğrenmede zorluk yer alır. Fiziksel belirtiler arasında uyku güçlüğü, iştahsızlık veya aşırı iştah, yorgunluk ve ağrı gibi belirtiler göze çarpar.

Nevroz

Bir nevroz, kaygı, iç gerilimler ve çatışmalar, tehdit edici durumlardan kontrol edilemeyen kaçınma ve etkisiz başa çıkma ile karakterizedir. Örnekler arasında panik, fobi, obsesif-kompulsif bozukluk ve travma sonrası stres sayılabilir.

Hipokondriyazis

İnsanların kaygılarını, endişelerini ve saplantılı düşüncelerini belirli bir fiziksel hastalığa sahip olduklarına (örneğin kolon kanseri) sahip olduklarına inandırdıkları nevrotik bir bozukluktur. Yani, sağlık personeli tarafından yapılan testler ve güvenceler bu hastalığa sahip olmadıklarını gösterse de, bir hastalığa sahip olmakla meşguller. Bu bozukluğu olan insanlar, doktorları ziyaret etmek ve çeşitli testlerden geçmek için çok fazla zaman ve para harcarlar.

Veraset Bozukluğu

Bu bozukluğu olan bireyler, tıbbi ilginin merkezi olmak ve/veya çeşitli ilaç türlerini elde etmek için fiziksel bir hastalık görünümü yaratırlar. Semptomları veya hikayelerindeki tutarsızlıklar hakkında sorgulandıklarında veya sorgulandıklarında, genellikle kaçamak ve kavgacı olurlar.

Şizofreni

Çalışmayı, oynamayı ve diğer insanlarla birlikte olmayı çok zorlaştıran bir dizi şiddetli psikolojik semptom şizofreniye çıkmaktadır. "Olumlu" belirtiler arasında sanrılar (irrasyonel inançlar), halüsinasyonlar (uyaranların yokluğunda duyusal deneyimler), tutarsız düşünce ve konuşma, yoğun ve kontrol edilemeyen kaygı veya paranoya ve tuhaf davranışlar bulunur. "Olumsuz" belirtiler, hem duygusal deneyimlerin hem de duygusal ifadenin kaybı, irade ve inisiyatif kaybı, bir şeylerden zevk alamama veya ilgi duymama ve başkalarıyla temastan çekilmeyi içerir.

Paranoya

Genel olarak, bu kişinin diğer insanların nefretinin, kıskançlığının ve küskünlüğünün hedefi olduğuna dair inancında veya kuruntusunda görülen yüksek düzeyde şüphe ve güvensizlik anlamına gelir. Paranoid şizofrenide kişi, genellikle kişinin "mesih" gibi özel biri olduğu için "başkaları" tarafından zulme uğradığına dair sanrılara sahiptir. Paranoid kişilik bozukluğunda kişi normal görünür, ancak aslında şüpheli, güvensiz, düşmanca ama temkinli, kontrol edici ve küskünlük (kin) ve kıskançlık geliştirmede hızlıdır. Eşlerini veya kız arkadaşlarını döven bazı erkeklerde bu bozukluk bulunmaktadır.

Depresyon

Kişinin üzgün, "aşağı" veya "boş" hissetmekten vazgeçemediği ve sürekli olarak çaresiz ve umutsuz hissettiği şiddetli bir duygusal sorundur. Depresif insanlar genellikle kaygı ve sinirlilik, motivasyon eksikliği, eskiden yapmaktan hoşlandıkları şeylerden zevk alamama, yemek yeme, uyku sorunları, ağrı ve sızılarla mücadele ederler. Pek çok depresif insanın intihar düşünceleri vardır.

Manik Depresyon

Dünya çapında her 100 ila 250 kişiden yaklaşık 1-2'si, hafif veya şiddetli depresyon atakları ile serpiştirilmiş hafif veya şiddetli mani atakları yaşar. Her iki tür duygusal problemin de bölümleri hafifse durum siklotimi olarak bilinir. Depresyon atakları şiddetliyse, mani ataklarının şiddetli olup olmadığına bakılmaksızın, durum bipolar bozukluk olarak bilinir.

Ruhsal Hastalıklar Nasıl Tedavi Edilir?

Psikoterapi, eğitimli bir ruh sağlığı uzmanı tarafından sağlanan akıl hastalığının terapötik tedavisidir. Psikoterapi, düşünceleri, duyguları ve davranışları araştırır ve bireyin refahını iyileştirmeyi amaçlar. İlaçla eşleştirilmiş psikoterapi, iyileşmeyi teşvik etmenin en etkili yoludur. İlaç, akıl hastalığını tamamen iyileştirmez. Bununla birlikte, semptomların yönetiminde yardımcı olabilir. Psikoterapi ile eşleştirilmiş ilaçlar, iyileşmeyi teşvik etmenin en etkili yoludur.

İlaç, akıl hastalığını tamamen iyileştirmez. Bununla birlikte, semptomların yönetiminde yardımcı olabilir. Psikoterapi ile eşleştirilmiş ilaçlar, iyileşmeyi teşvik etmenin en etkili yoludur. Vakaların az bir kısmında, bir kişinin yakın bir şekilde izlenebilmesi, doğru teşhis konabilmesi veya akıl hastalığı geçici olarak kötüleştiğinde ilaçlarının ayarlanması için hastaneye yatış gerekli olabilir.

Destek grubu, üyelerin ortak iyileşme hedefine doğru birbirlerine rehberlik ettiği bir grup toplantısıdır. Destek grupları genellikle profesyonel olmayanlardan, ancak benzer deneyimlerden muzdarip akranlardan oluşur.