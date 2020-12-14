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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>PRP Tedavisi ile Dökülen Saçlar Geri Kazanılır mı?
Kişisel Bakım

PRP Tedavisi ile Dökülen Saçlar Geri Kazanılır mı?

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PRP Tedavisi ile Dökülen Saçlar Geri Kazanılır mı?
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"PRP yönteminde hastadan kan alınarak bu kan santrifüj ediliyor yani hücreler birbirinden ayrılıyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk cevaplıyor; PRP nedir? Dökülen saçlar PRP ile tedavi edilebilir mi?"

PRP yönteminde hastadan kan alınarak bu kan santrifüj ediliyor yani hücreler birbirinden ayrılıyor. Beyaz ve kırmızı kan hücreleri birbirinden ayrıldıktan sonra büyüme ve onarıcı faktörleri hücre yenilemede ve saç dökülmesini engellemede kullanılıyor. Sadece saç dökülmesinde değil medikal alanda birçok farklı amaçla kullanılabilmektedir. Saç dökülmesi için kalıcı bir tedavi değil, destekleyici bir tedavidir. Saç dökülmesini yavaşlatabilir veya mevcut saçları güçlendirebilir. Sıklıkla uygulanan bu destekleyici tedavi saç ekimiyle beraber de uygulanabilir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk cevaplıyor; PRP nedir? Dökülen saçlar PRP ile tedavi edilebilir mi?PRP yönteminde hastadan kan alınarak bu kan santrifüj ediliyor yani hücreler birbirinden ayrılıyor. Beyaz ve kırmızı kan hücreleri birbirinden ayrıldıktan sonra büyüme ve onarıcı faktörleri hücre yenilemede ve saç dökülmesini engellemede kullanılıyor. Sadece saç dökülmesinde değil medikal alanda birçok farklı amaçla kullanılabilmektedir. Saç dökülmesi için kalıcı bir tedavi değil, destekleyici bir tedavidir. Saç dökülmesini yavaşlatabilir veya mevcut saçları güçlendirebilir. Sıklıkla uygulanan bu destekleyici tedavi saç ekimiyle beraber de uygulanabilir.
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