Nikotinamid (B3 Vitamini) Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Nikotinamid (B3 Vitamini) Faydaları

Nikotinamid olarak adlandırılan B3 vitamini vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle içeriğinde nikotinamid (B3 vitamini) bulunduran yiyecekleri tüketmek oldukça önemlidir. Peki hangi yiyeceklerde nikotinamid bulunur? Nikotinamid (B3 vitamini) nedir, ne işe yarar? Haberimizde nikotinamid (B3 vitamini) faydalarını paylaşıyoruz.

Nikotinamid Nedir?

Nikotinamid olarak da adlandırılan Niasinamid, temel bir besin kaynağı olan B3 vitamininin bir şeklidir. B-3 eksikliği cilt, böbrek ve beyin bozukluklarına yol açabilir. Nikotinamid içeren besinleri tüketmek B-3 eksikliğini önlemeye yardımcı olabilir.

Nikotinamid, özellikle de genel cilt sağlığı söz konusu olduğunda önemli bir besin kaynağıdır. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, topikal niasinamid, akne ve egzama dahil olmak üzere belirli cilt koşullarının tedavisine yardımcı olabilir.

Niasin ile Nikotinamid Aynı Şey Mi?

İsimlerdeki benzerliklere rağmen, nikotinamid ile niasin aynı şey değildir . Bunlar iki farklı B-3 vitamini türüdür.

Ancak vücudunuz, aldığınız niasin takviyelerinden niasinamid üretebilir. Bu, vücutta aşırı miktarda niasin olduğunda meydana gelebiir. Vücuttaki triptofan da nikotinamide dönüştürülebilir.

B-3 vitamini veya diğer takviyeleri almadan önce daima bir doktorla konuşmalısınız.

Nikotinamid (B3 vitamini) Faydaları Nelerdir?

Genel olarak, nikotinamid, ciltte protein oluşturmaya ve çevresel hasarı önlemek için nemi hapsetmeye yardımcı olabilir. İşte nikotinamid (B3 vitamini) faydalarından bazıları;

Cildinizi sıkılaştırır

Nikotinamid, keratin üretimini desteklediğinden cildinizi sıkı ve sağlıklı tutan bir protein türüdür.

Cildinizin nem dengesini korur

Nikotinamid cildinizde nemin korunmasına yardımcı olabilir. Bu, özellikle egzama veya olgun bir cildiniz varsa, tüm cilt tipleri için faydalıdır.

Kızarıklık ve lekelenmeyi en aza indirir

Nikotinamid, iltihabı azaltarak akne ve diğer iltihaplı cilt durumlarından kaynaklanan kızarıklığı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Gözenek görünümünü en aza indirir

Cildinizdeki gözenekleri en aza indirerek zamanla pürüzsüz görünmesini sağlar.

Yağı düzenler

Nem tutmanın faydaları sadece kuru cilt tipine sahip olanlar için değildir. Nikotinamid ayrıca yağ bezlerinin ürettiği yağ miktarını düzenlemeye yardımcı olabilir ve bezlerinizin aşırı çalışmasına engel olabilir.

Güneş hasarına karşı korur

Nikotinamid, sağlıklı cilt hücrelerini aynı anda yeniden inşa edebilir ve aynı zamanda onları ultraviyole ışınlarının neden olduğu hasarlardan korur.

Hiperpigmentasyonu tedavi eder

Bazı araştırmalar , yüzde 5 nikotinamid konsantrasyonlarının koyu lekelerin aydınlatılmasında yardımcı olabileceğini bulmuştur . Araştırmada nikotinamid faydaları dört hafta sonra görüldü, ancak iki ayı geçmedi. Bu fayda, artan kolajen üretiminden kaynaklanabilir .

İnce çizgileri ve kırışıklıkları en aza indirir

Araştırmalar , aynı konsantrasyonun yaşlanmayla birlikte gelen bazı güneş hasarı belirtilerini azaltmada yardımcı olduğunu da bulmuştur. Buna ince çizgiler ve kırışıklıklar dahildir .

Oksidatif strese karşı korur

Nikotinamid, ciltte hücre oluşturmaya yardımcı olurken aynı zamanda onları güneş ışığı , kirlilik ve toksinler gibi çevresel streslerden korur.

Nikotinamid (B3 vitamini) Hangi Yiyeceklerde Bulunur?

Dengeli bir diyet yemek, B-3 vitamini gibi mikro besinleri almanın en iyi yoludur. Eksikliği tedavi etmek için yalnızca tıbbi gözetim altında takviye almalısınız.

Genel cilt sağlığı söz konusu olduğunda, yediğiniz gıdalardan nikotinamidin bazı faydalarını elde edebilirsiniz.

B-3 vitamini şunlarda bulunur:

Yumurtalar

Hububat

Yeşil sebzeler

Fasulyeler

Balık

Süt

Bununla birlikte, diyetinizdeki besinlerin genel cilt sağlığınızı etkilediğini garanti etmenin bir yolu yoktur. Nikotinamid cilt bakımı endişelerinizi hedef almasını sağlamanın tek yolu, deriye uygulanmasıdır.