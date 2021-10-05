Nektarin besin değerleri: 1 nektarin kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..

Nektarin şeftali ile lezzet ve görünüm bakımından benzerlik göstermektedir. Şeftaliden ayrılan en belirgin özelliği ise kabuklarının tüysüz olmasıdır. Nektarin vitamin ve mineral açısından son derece zengin olan meyvelerden bir tanesidir.



Nektarin Besin Değerleri: 1 Nektarin Kaç Kalori?



Nektarin A ve B vitamini bakımından son derece zengindir. Bunun dışında C, E ve K vitamini de bulundurmaktadır. Kalorisi çok yüksek değildir. Bu nedenle özellikle diyetlerde tercih edilmektedir. 100 gram nektarin içerisinde bulunan kalori miktarı yaklaşık 44 kcal kadardır.



Nektarinin Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nasıldır?



100 gram nektarin içerisinde 10.55 gram karbonhidrat bulunmaktadır. Bunun yanında protein miktarı ise yaklaşık 1.06 gram kadardır. Nektarin kalsiyum, potasyum, çinko, demir açısından da son derece zengindir. Yapısında tiamin, riboflavin ve niasin de bulunur. A, B, E, C, D, K vitamini bakımından da son derece zengin bir besindir.