Müzik Dinlemenin Bedeninize ve Ruhunuza Faydaları

KALBE İYİ GELİR

Müzik ruhun gıdası olduğu kadar kalbin de gıdasıdır. Hastalıkların iyileşmesine yardımcı olan müzik, kalp rahatsızlıklarının da tedavi sürecini hızlandırabiliyor. Kalp ritimlerini normalleştiriyor, tansiyonu düzene sokuyor.

AĞRILARI DİNDİRİR, HAFİFLETİR

En iyi ağrı kesici olan müzik, ağrıların hafiflemesi ve dinmesinde önemli rol oynar. Özellikle sebebi bilinmeyen bazı ağrıların sadece müzikle dindiğinin görüldüğü olmuştur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Müzik, bağışıklık sisteminizde önemli rol oynayan bir hücrenin miktarını artırabiliyor. 15 dakika müzik dinlemek hücreleri olumlu yönde etkiliyor ve bu sayede bağışıklık sisteminiz güçleniyor, gelişiyor.

EZBERLEMEYE VE ÖĞRENMEYE YARDIMCI OLUR

Araştırmalarla kanıtlanmış gerçeklerden biri de müzik dinlemenin ezberlemeye ve öğrenmeye yardımcı olmasıdır. Buna mozart etkisi de denir. Öğrencilerin ders çalışma esnasında klasik müzik dinlemeleri çalıştıkları konuyu daha rahat öğrenmelerini sağlıyor.

DAHA MUTLU HİSSETTİRİR

Müzik dinlemek, ruhunuza, ruh sağlığınıza iyi gelir. Müzik dinleyerek kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Hatta bazı psikolojik hastalıkların çözümlenmesi için müzikle tedaviler uygulanabiliyor.

ÖFKEYİ AZALTIR VE SAKİNLEŞTİRİR

Müzik dinlemek stres kontrolünde de oldukça etkilidir. Kişiyi sakinleştirir ve öfkesini azaltır. Örneğin; trafikte sakin ve yavaş müzikler dinlemek, sevdiğiniz müzikleri dinlemek öfkeyi azaltır ve daha kolay bir yolculuk geçirmenizi sağlar.

ODAKLANMA GÜCÜNÜ ARTIRIR

Müzik dinlemek zihni uyanık tutar ve konsantrasyonu artırır. Odaklanma problemi yaşadığınız anda müzik dinleyerek odaklanma gücünüzü arttırabilirsiniz.

İŞTAH KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR

Müzik dinlemenin diğer bir faydası ise iştah kontrolüdür. Yapılan bir testte klasik veya caz müzik çalan bir restoranda müşteriler müzik dinlerken daha az yemek tüketmişler ve ortamdan daha fazla zevk almışlardır.

RAHAT BİR UYKU SAĞLAR

Yapılan bir araştırmaya göre, uykuya dalmakta ve rahat bir uyku uyumakta zorluk yaşayan insanlar müzik dinleyerek bu sorunun üstesinden gelebiliyor. Müzik, kişinin uykuya dalmasını kolaylaştırıyor ve uyku sorunlarına birebir çözüm oluyor.