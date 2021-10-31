Miyop Neden Olur, Hastalığı Nasıl Oluşur? Miyop Hastalığı Kendi Kendine İyileşir Mi?

Çoğu insanın yaşamını olumsuz yönde etkileyen miyop, günümüzde gözlemlenen göz kusurlarının başında yer almaktadır. Tedavi edilmemesi halinde sürekli ilerleme kaydederek, yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Miyop genellikle uzağın görülememesi, bulanık görme gibi kötü etkilere sebep olmaktadır. Günümüzde pek çok tedavi yöntemi bulunmaktadır.



Miyop Neden Olur?

Miyopinin ana nedeni, gözün bazı eksenlerinde oluşan uzunluk değişimleridir.

Miyop, gözün ön kısımdan arkaya doğru normalden daha uzun olduğu veya merceğin ışığı kırma gücünün normalden daha fazla olduğu durumlarda meydana gelmektedir.

Gözdeki siliyer kasların stres, yorgunluk gibi sebepler ile gevşeyememesi halinde de miyop oluşabilmektedir.

Miyop, kişilerde kalıtımsal olabileceği gibi, çevresel faktörlerle de oluşabilmektedir.

Ebeveynlerden herhangi birisinde miyop var ise çocuklarında da miyop oluşma riski diğer çocuklara oranla daha fazladır.

Bazı hastalıklar da miyop oluşumuna sebep olabilmektedir.

Yapılan araştırmalara göre miyop göz kusuruna RASGRF1 geni sebep olmaktadır.

Miyop Hastalığı Nasıl Oluşur?



Çok fazla teknolojik aletlere bakma, yoğun okuma temposu, yakın temaslı işlerde çalışma, katarakt veya diyabet hastalığına sahip olma, ailede miyop kusuru olması, yorgunluk gibi pek çok sebeple miyop oluşabilir. Bu nedenle düzenli aralıklarda uzman bir hekim tarafından muayene olmak gerekmektedir.



Miyop Hastalığı Kendi Kendine İyileşir mi?



Miyop göz kusuru belirtileri 8 - 10 yaş civarında başlar ve 18 yaşına kadar artış gösterebilir. Miyop kusurunun normal seyrinde kendiliğinden azalma meydana gelmemektedir. Miyop göz kusuru kendiliğinden geçmediği için mutlaka tedavi edilmesi gereken bir problemdir.



Miyop Hastalığı Belirtileri Nelerdir?



Miyop kusuru olan kişiler genellikle uzağa gözlerini kısarak bakarlar. Bu hareket cisimlerin daha net görülmesine yöneliktir. Düzenli olarak gözlerin kısılarak bakılması ise kişilerde sıklıkla baş ağrısına sebep olmaktadır. Miyop belirtileri ise şunlardır:

Uzağa bakarken gözleri kısma hareketi

Uzakta olan cisimleri bulanık görme ya da cisimleri bütün halinde görme. Mesela bir ağacın dallarının görülememesi ve bütün bir yeşil görülmesi gibi.

Araç kullanımı sırasında ve özellikle geceleri görülen görme bozukluğu (gece miyopisi)

Göz yorgunluğunun sebep olduğu göz ve baş ağrısı

Yol işaretlerinin ve uzaktaki yazıların okunmasında zorluk çekme

Miyop olan kişiler yakında bulunan nesneleri görmekte ve yazıları okumakta zorluk çekmezler. Bilgisayar kullanımı gibi işlemleri rahatlıkla yapabilirler. Günlük aktivitelerin çoğunda güçlük çekebilirler. Bu nedenle sayılan belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka uzman bir hekim tarafından tedavi edilmesi yaşam kalitesi ve sağlıkları için son derece önemli bir durumdur.



Miyop Tedavi Yöntemleri



Miyop göz kusuru yaşayan kişiler için birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yaşamlarını kolaylaştırmak için uygulanan geçici çözüm yollarıdır. Miyop kusurunun derecesine göre kontakt lens ya da gözlük gibi görmeye yardımcı araçları düzenli olarak kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra göz ameliyatları sayesinde miyopi kusuru da en aza indirilebilmektedir.



Kontakt lens ve gözlük kullanımı göz kusurunun ortadan kaldırılmasını sağlamamaktadır. Düzenli kullanımda görmeyi daha kolay bir hale getirir. Lenslerin ve gözlüklerin düzenli olarak kullanılmaması halinde de görme kusuru hızla artış gösterebilir. Miyopi göz kusurlarında kontakt lens ve gözlük dışında, göz içi mercek ve lazer tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. Doktor muayenesinden sonra hangi yöntemin sizin için daha uygun olduğunu hekim tarafından öğrenebilirsiniz.