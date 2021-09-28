Mercanköşkün Faydaları Nelerdir? Mercanköşkü Ne İşe Yarar, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Mercanköşkünün bilimsel adı, Origanum majoranadır. Lamiaceae olarak da bilinen nane ailesine aittir. Bitki çayı olarak kullanılmasının yanı sıra et, balık yemeklerinde baharat olarak da kullanılır.



Mercanköşkün Faydaları Nelerdir?



Mercanköşkü, Türkiye ve Orta Doğu kökenli ve çok şifalı bir bitkidir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde ise, “mutluluğun simgesi” olarak bilinir. Mercanköşkün sağlık için faydalarından bazıları ise şunlardır:

Üst solunum yolu hastalıklarında çok etkilidir.

Antiseptik ve Antifungal özellikleri ile bakteri, virüs ve benzeri zararlılara karşı koruma sağlar.

Karın ağrılarına oldukça iyi gelir ve antienflamatuar özelliği vardır.

Kalp hastalıklarını önler ve kalp basıncı ile yüksek kolesterolü dengeler.

Adet ağrılarını azaltmaya yardımcı olur.

Sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etki vardır. Bu sayede stresin önüne geçer.

Cinsel gücü, yani libidoyu arttırıcı bir özelliği vardır.

İçeriği sayesinde mikroplarla savaşır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış çaylarının olmazsa olmazı olarak bilinir.

Yatıştırıcı ve sakinleştirici bir özelliği olduğu için stresle mücadelede etkilidir.

Mercanköşk, zayıflamayı hızlandırır ve bu nedenle diyet yapan kişilerin bolca tüketmesi önerilir.

Hücre yenileyici bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle de, tüketildiği zaman kanser riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Arı ve böcek sokması gibi durumlarda sıcak su ile demlenen mercanköşk, tahriş olan bölgeye uygulanır ve ağrı hafifletilir.

Anne sütünü artıran özelliği ile annelerin ilgisini çeken bir bitkidir.

Solunum ve sindirim sistemini de düzenlediğinden için, kalp hastalıklarının biraz da olsa önler.

Sık sık mide bulantısı yaşıyorsanız, mercanköşk nane limon ile birlikte midenize iyi gelir.

Mercanköşkü, doğal bir ağrıkesicidir. Bu özelliği sayesinde tüm vücuttaki ağrılara iyi gelir. Özellikle de diş ve baş ağrılarına iyi gelmesi ile bilinir.

Mercanköşkü Ne İşe Yarar?



Mercanköşkü, daha iyi bir sindirim sistemine sahip olmanızı sağlar. Bu özelliği sayesinde mercanköşkünü tarçın karıştırarak detoks suyu hazırlayabilirsiniz. Mercanköşk, soğuk algınlığı, bronşit, ve grip belirtileri gibi solunum problemlerini önemli ölçüde hafifletir. Antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliklerinin yanı sıra, mercanköşkte hava yollarında biriken mukusun ortadan kaldırılmasını sağlayan bir spektral etkisi vardır.



Anti-inflamatuar özellikleri nedeni ile mercanköşk yağı ile yapılan masaj, spazmları, kas ağrılarını, kas sertliğini ve gerginlik nedeni ile oluşan baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Terlemeyi artırarak zararlı toksinlerin vücuttan kısa zaman içinde atılmasını sağlar. Doğal bir antidepresan özelliği taşır. Sinirleri yatıştırıcı bir özelliğe sahiptir ve ruhsal, bedensel bir zindelik verir.



Mercanköşkü Hangi Hastalıklara İyi Gelir?



Mercanköşkü, kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu büyük ölçüde önler. Bağırsak enfeksiyonu yaşadığınız zaman mercanköşk bu sorundan kısa zaman içinde kurtulmanıza yardımcı olur. Sık sık mide bulantısı şikayetiniz bulunuyorsa, mercanköşk nane limon ile birleşerek midenizi rahatlatır.



Ruhsal ve zihinsel sorunları gidermeye yardımcı olur. Kuru öksürük, bronşit, bronşiyal spazm, soğuk algınlığı, sinüzit ve astım gibi üst yolunum yollarında meydana gelen rahatsızlıkları hafifletici bir etkisi vardır. Mide ve bağırsaklarınız için rahatlatıcı ve dinlendirici bir özelliği vardır. Mercanköşk çayı ve bitkisinin tüketilmesi kolesterol ve kan basıncını düşürücü etki gösterir. Aynı zamanda damar sertliği riskini de azalttığı bilinir. Bu nedenle de mercanköşk kalp hastalıklarında çeşitli risk faktörlerini ortadan kaldırarak, kalp hastalıklarının gelişimi önler.